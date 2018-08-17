أميركا تُعلّق صرف 230 مليون دولار لإعادة الاستقرار بسورية

قالت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة، على لسان المتحدثة باسمها، هيدز نويرت، إنها علّقت صرف 230 مليون دولار، مخصصة لبرامج إعادة الاستقرار في سورية.

وقرر وزير الخارجية مايك بومبيو، تعليقَ صرف المبلغ، الذي كان مخصصًا لإعادة الاستقرار في المناطق المحررة من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، وتوجيهه إلى أهداف أخرى، بحسب ما قالت نويرت.

وذكرت نويرت أن الخطوة تأتي على خلفية التزام شركاء واشنطن في التحالف الدولي، بتخصيص 300 مليون دولار لصالح العملية، 150 مليونًا منها قدمتها السعودية، و50 مليونًا الإمارات، مؤكدةً أن القرار "لا يعد تقليلا من التزام الولايات المتحدة بأهدافها الاستراتيجية في سورية".

وأكدت أن "الرئيس (دونالد ترامب) شدد على استعدادنا البقاء حتى هزيمة التنظيم نهائيًا، وضمان انسحاب القوات الإيرانية ووكلائها".

وكشفت أيضًا عن تعيين سفير الولايات المتحدة السابق لدى العراق، جيم جيفري، مستشارًا خاصًا لبومبيو، للإشراف على مباحثات الانتقال السياسي في سورية.

يُذكر أن ترامب، جمّد صرف الأموال المشار إليها في آذار الماضي، في إطار إعادة تقييم دور بلاده في الصراع، وفق المصدر ذاته.