  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

أميركا تُعلّق صرف 230 مليون دولار لإعادة الاستقرار بسورية

تاريخ النشر: 17/08/2018 - 23:50

أميركا تُعلّق صرف 230 مليون دولار لإعادة الاستقرار بسورية
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية (الأناضول)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

قالت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة، على لسان المتحدثة باسمها، هيدز نويرت، إنها علّقت صرف 230 مليون دولار، مخصصة لبرامج إعادة الاستقرار في سورية.

وقرر وزير الخارجية مايك بومبيو، تعليقَ صرف المبلغ، الذي كان مخصصًا لإعادة الاستقرار في المناطق المحررة من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، وتوجيهه إلى أهداف أخرى، بحسب ما قالت نويرت.

وذكرت نويرت أن الخطوة تأتي على خلفية التزام شركاء واشنطن في التحالف الدولي، بتخصيص 300 مليون دولار لصالح العملية، 150 مليونًا منها قدمتها السعودية، و50 مليونًا الإمارات، مؤكدةً أن القرار "لا يعد تقليلا من التزام الولايات المتحدة بأهدافها الاستراتيجية في سورية".

وأكدت أن "الرئيس (دونالد ترامب) شدد على استعدادنا البقاء حتى هزيمة التنظيم نهائيًا، وضمان انسحاب القوات الإيرانية ووكلائها".

وكشفت أيضًا عن تعيين سفير الولايات المتحدة السابق لدى العراق، جيم جيفري، مستشارًا خاصًا لبومبيو، للإشراف على مباحثات الانتقال السياسي في سورية.

يُذكر أن ترامب، جمّد صرف الأموال المشار إليها في آذار الماضي، في إطار إعادة تقييم دور بلاده في الصراع، وفق المصدر ذاته.

 


#أميركا
#سورية
#العراق

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الهند: 324 قتيلًا وآلافُ المُشرّدين بسبب فيضانات "كيرلا"
الهند: 324 قتيلًا وآلافُ المُشرّدين بسبب فيضانات "كيرلا"

2018-08-17

دراسة هندسية في 2017 حذرت من حالة جسر جنوة المُنهار
دراسة هندسية في 2017 حذرت من حالة جسر جنوة المُنهار

2018-08-17

القضاء التركي يرفض الإفراج عن القس الأميركي الذي تسبب اعتقاله بأزمة
القضاء التركي يرفض الإفراج عن القس الأميركي الذي تسبب اعتقاله بأزمة

2018-08-17

الأكثر قراءة

تسوية غزة: تهدئة من 6 بنود

تسوية غزة: تهدئة من 6 بنود

2018-08-16
الرئيس عباس ووهم اختراق المجتمع الإسرائيلي

الرئيس عباس ووهم اختراق المجتمع الإسرائيلي

2018-08-16
رئيس الاستخبارات المصرية يبحث تفاصيل 4 ملفات في تل أبيب

رئيس الاستخبارات المصرية يبحث تفاصيل 4 ملفات في تل أبيب

2018-08-16
حلم

حلم "لمس الشمس" لم يعد مُستحيلًا... ماذا تعرف عن المسبار "باركر"؟

2018-08-16
ليبرمان: لا أعرف ما هي التهدئة وسنسقط حماس بربيع عربي

ليبرمان: لا أعرف ما هي التهدئة وسنسقط حماس بربيع عربي

2018-08-16