واشنطن تعلن عن مجموعة عمل ضد إيران

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، يوم أمس الخميس، عن تشكيل فريق جديد على مستوى رفيع لتركيز الجهود الأميركية والدولية في سبيل تعزيز الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على إيران.

وسيقود فريق "مجموعة العمل بشأن إيران" إستراتيجية "الضغوط القصوى" التي تتبعها واشنطن لتغيير سلوك طهران، ويشمل ذلك فرض عقوبات محتملة على دول أخرى تقوم بمبادلات تجارية مع إيران.

وسيرأس المجموعة بريان هوك الذي سيكون الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأميركية حول إيران.

وهوك، الذي يشغل حاليا منصب مدير دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية، كان مسؤولا عن الجهود التي أخفقت لحشد دعم حلفاء الولايات المتحدة لقرار الرئيس دونالد ترامب في أيار/مايو الانسحاب من الاتفاق النووي.

وقال بومبيو "منذ نحو 40 عاما والنظام في طهران مسؤول عن سيل من العنف وسلوك مزعزع للاستقرار ضد الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا، وأيضا ضد الشعب الإيراني نفسه".

وأضاف "أملنا أن نتمكن في يوم ما قريبا من التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران. لكن يجب علينا رؤية تغييرات أساسية في سلوك النظام داخل حدوده وخارجها".

وقال هوك خلال الإعلان عن مجموعة العمل "هذا الفريق ملتزم بجهد دولي قوي لتغيير سلوك النظام الإيراني".

وأضاف "نريد أن نبقى متوافقين بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا حول العالم".

وهوك، الذي اجتمع مع مسؤولين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأربعاء في لندن حول السياسة تجاه إيران، أبقى على إمكانية أن تتعامل الولايات المتحدة مباشرة مع مسؤولين إيرانيين في حال أظهروا "التزاما" بتغيير سلوكهم.

لكنه لم يحدد ما هو المطلوب منهم بالحد الأدنى لترك هذا الانطباع.

وأشار أيضا أن واشنطن تكثّف جهودها لجعل الدول الأخرى على نفس الخط في ممارسة الضغوط الاقتصادية على طهران، بما في ذلك الإجراءات ضد تصدير النفط الإيراني والقطاع المالي وصناعة الشحن التي أعلنت في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال "هدفنا خفض الكمية التي تستوردها كل دولة من النفط الإيراني إلى الصفر بحلول 4 تشرين الثاني/نوفمبر".

وأضاف "نحن مستعدون لفرض عقوبات ثانوية على حكومات أخرى تستمر بهذا النوع من التجارة مع إيران".

وعندما سئل ما إذا كان الإعلان عن مجموعة العمل بشأن إيران قد تم توقيته عمدا مع حلول الذكرى ال65 لإطاحة وكالة الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه" برئيس الوزراء الإيراني السابق، محمد مصدق، في منتصف آب/أغسطس عام 1953، أجاب هوك بأن هذا كان "مصادفة بحتة".