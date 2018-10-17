هل أراد بن سلمان رأس خاشقجي على طاولته؟

كشفت صحيفة "يني شفق" التركية، اليوم الأربعاء، معلومات تفصيلية إضافية مرعبة حول طريقة قتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، مُدعية أنها تستند على تسجيلات صوتية لم تُحدد كيف وصلت إليها.

وقالت الصحيفة، إن التسجيلات تُثبت تعذيب خاشقجي خلال التحقيق، بقطع أصابعه وإعدامه بعد ذلك بقطع رأسه ومن ثم بقية أطرافه.

وأشارت الصحيفة التي قالت إنها استمعت لتسجيلات صوتية، أن القنصل السعودي، اعترض على تنفيذ عملية التقطيع في غرفته، قائلا: "افعلوا هذا في الخارج، سوف توقعوني في ورطة".

لكن هذا لم يوقف القتلة، بل وهدده أحدهم قائلا: "إذا أردت أن تعيش بعد عودتك للسعودية، فاسكت"، بحسب التسجيل الذي تدعي "يني شفق" سماعه.

ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن مصدر تركي استمع للتسجيلات بشكل كامل، إن خاشقجي سُحب من غرفة القنصل إلى غرفة مجاورة، وهو يصرخ بشكل رهيب.

وأكمل المصدر أنه "لم تكن هناك نوايا باستجوابه (خاشقجي)، فقد أتوا لقتله"، فيما توقف خاشقجي عن الصراخ عندما حُقن بمادة مُعينة.

ولفت المصدر إلى أن مدير الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام، صلاح محمد الطوبجي، الذي أتى ضمن فريق لقتل خاشقجي، بدأ بتقطيع جسد خاشقجي فيما كان لا يزال حيا، وقتل خلال 7 دقائق.

وأضاف مصدر "ميدل إيست آي" ان الطوبجي الذي طلب سماع الموسيقى عندما كان يقطع جثة خاشقجي، قال خلال التسجيل: "عندما أقوم بهذا العمل، أحب أن أسمع الموسيقى. أنصحك بأن تجرب ذلك".

وكانت صحيفة "صباح" المقربة من السلطات التركية، قد ذكرت خلال الأسبوع الماضي، إن خاشقجي كان يضع ساعة ذكية (آبل ووتش) على يده، أتاحت تسجيل عملية تعذيبه وإعدامه، لكن بعض الخبراء يقولون إنه من غير المرجح أن للساعة هذه القدرة على تسجيل الأحداث بهذه التفاصيل الدقيقة.