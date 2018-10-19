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قضية خاشقجي: كوشنر يطلب من ترامب دعم ابن سلمان

تاريخ النشر: 19/10/2018 - 13:22

قضية خاشقجي: كوشنر يطلب من ترامب دعم ابن سلمان
(أرشيفية)
عرب ٤٨/ وكالات

طلب صهر الرئيس الأميركي ومستشاره لشؤون الشرق الأوسط جاريد كوشنر، من دونالد ترامب، دعم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على خلفية قضية مقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، اليوم الجمعة، عن مصدر مقرب من البيت الأبيض، أن كوشنر "يحث الرئيس (ترامب) على الوقوف بجانب الأمير (محمد بن سلمان)".

وأضاف أن كوشنر "يتحدث عن قدرة ولي العهد السعودي على النجاة من الغضب الدائر، كما تجاوز النقد في السابق".

والأربعاء، أعلن البيت الأبيض أن كوشنر اتصل بولي العهد السعودي بشأن قضية خاشقجي، دون الكشف عن محتوى المحادثات.

وجاء اتصال كوشنر بالتزامن مع اتصالات أخرى أجراها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون، مع الأمير السعودي.

يأتي ذلك في ظل التقارير الصحافية المتواترة، نقلا عن مصادر تركية واستخبارتية أميركية مطلعة على التحقيقات، أن الخاشقجي قتل بصورة وحشية بواسطة فريق أمني سعودي وصل تركيا خصيصًا من أجل هذه المهمة بتوجيهات من الأمير السعودي.

واختفت آثار الصحافي السعودي في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

وطالب عدد من الدول والمنظمات الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي بعد دخوله القنصلية بإسطنبول.

وتتوالى ردود الأفعال عبر العالم من مسؤولين ومنظمات، مطالبة بالكشف عن مصير خاشقجي، لتتصدر عناوين الصحف ونشرات الأخبار العالمية، بالتوازي مع التحليلات عن تداعيات هذه الأزمة على كل المستويات.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#محمد بن سلمان
#جمال خاشقجي
#جاريد كوشنر
#دونالد ترامب

من عرب 48

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