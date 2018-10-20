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انفجارات في مراكز اقتراع في كابل

تاريخ النشر: 20/10/2018 - 13:00

انفجارات في مراكز اقتراع في كابل
(أ ب)
عرب 48 ووكالات

في ظل الانتخابات التشريعية الأفغانية، وقعت عدة انفجارات في مراكز التصويت، اليوم السبت، في العاصمة كابل، موقعة ضحايا لم تضح أعدادهم بعد.

وأفادت "فرانس برس" أن ناخبين فروا بعد وقوع انفجار في مركز تصويت شمالي العاصمة، كما تحدث شهود عيان عن وقوع انفجارات في مراكز اقتراع أخرى.

ونقلت الوكالة عن ناخب قوله "كنت أحاول الإدلاء بصوتي لكنني اضطررت إلى الفرار للنجاة بعد التفجير". وأشار إلى نقل عدة مصابين من المكان.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، حصول تفجيرين قرب مركزي اقتراع.

يذكر أن مسؤولا كان قد أفاد عن سقوط "قتلى وجرحى" جراء التفجيرات التي وقعت بعد هجوم نفذته حركة "طالبان"، الخميس، على اجتماع أمني في مقر حاكم ولاية قندهار جنوبي أفغانستان، قتل خلاله قائد شرطة الولاية، الجنرال عبد الرازق.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#كابل
#حركة طالبان

من عرب 48

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