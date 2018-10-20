حوادث الهند: مصرع 50 شخصا دهسهم قطار

لقي 50 شخصا، على الأقل، مصارعهم مساء أمس الجمعة، شمالي الهند، بعد أن دهس قطار حشدا يشاهد ألعابا نارية خلال مهرجان ديني.

وقال القيادي في حزب المؤتمر الهندي، براتاب سينغ باجوا، إن الضحايا احتشدوا على قضبان السكك الحديدة على أطراف مدينة أمريتسار في ولاية البنجاب.

وأبلغ كبير مسؤولي الولاية المنتخبين، أمريندار سينغ، صحفيين أن بحوزته تقارير بوقوع ما بين 50 و60 قتيلا. ونقلت 30 جثة من الموقع، مساءالجمعة، وعرقل هبوط الليل أعمال الإغاثة.

وقال شاهد عيان إن القطار لم يطلق صافرة حتى وهو يسرع مارا بالموقع، حيث كان المئات مشغولين بمشاهدة حرق دمية الشيطان "رافانا" خلال مهرجان "دوسيرا" الهندوسي عندما داهمهم القطار.

وتساءل عبر شاشات التلفزيون "لماذا سمحت السلطات بعرض ألعاب نارية بهذا القرب من مسار القطار؟" وقال لقناة "ريبابليك" ( الجمهورية ) التلفزيونية إنه فقد شقيقين في الحادث.

ونقلت الشرطة عددا من المصابين الى مستشفيات قريبة.

وفي أعقاب الحادث هرع عدد كبير من القرويين إلى الموقع. وأطلقت إدانات بحق سلطات السكك الحديد لعدم اتخاذها الاحتياطات في ضوء تنظيم المهرجان.

يذكر أن الحوادث في الهند باتت أمرا شائعا نسبيا، وخاصة في شبكة السكك الحديدة، بيد أن حادث الجمعة كان الأكثر دموية في السنتين الأخيرتين في الهند.

وفي هذا السياق، يذكر أنه في العام 2016 لقي 146 شخصا مصارعهم عندما خرج قطار عن خطوط السكة الحديدية في شرقي الهند.