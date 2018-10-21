روسيا ترفض "المحاولات الأميركية المستمرة لابتزازها"

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأحد، إن بلاده تدين محاولات الولايات المتحدة الأميركية المستمرة لابتزاز بلاده لتقديم تنازلات.

جاء ذلك ردا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس السبت، عزم بلاده الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية الموقعة مع روسيا بسبب "انتهاك" الأخيرة لها، دون ذكر توقيت للانسحاب.

وأضاف ريابكوف لوكالة تاس الروسية للأنباء، أن مثل هذه القرارات لا ينبغي اتخاذها استنادا إلى حالات "الانفجار العاطفي"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن بعض القوى في واشنطن تضغط من أجل دفع إدارة البلاد إلى تبني قرار رسمي للانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية، وقال: "ستكون هذه خطوة خطيرة للغاية".

ونوه ريابكوف إلى أنه يأمل سماع معلومات محددة من مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، الذي من المقرر أن يجري زيارة رسمية إلى موسكو اليوم.

ووقعت المعاهدة في 1987، وتساعد على حماية أمن الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا، والشرق الأقصى، حسب "أسوشييتد برس" الأميركية.

كما تمنع المعاهدة الولايات المتحدة وروسيا من امتلاك أو تصنيع أو تجريب صواريخ كروز من مدى 300 إلى 3400 ميل.