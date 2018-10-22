قضية خاشقجي: أوروبا تشكك بالمزاعم السعودية وألمانيا توقف صادرات الأسلحة

بعد إطلاق الرواية السعودية الأخيرة بشأن مصير الكاتب والصحفي، جمال خاشقجي، تتصاعد الضغوطات الدولية، وخاصة الأوروبية، التي تطالب أساسا بكشف الحقيقة كاملة، ومحاكمة المسؤولين عن الجريمة، حسبما أعلنت المفوضية الأوروبية، ووصلت حد إعلان ألمانيا عن وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية، علما أن كندا تدرس إلغاء صفقة أسلحة ضخمة مع السعودية.

وأعلنت بريطانيا أن الرواية السعودية لا تتسق مع الواقع على الأرض، في حين أكدت فرنسا إصرارها على معرفة الحقيقة بكل وضوح ثم اتخاذ التدابير اللازمة.

ويشكل الموقف الدولي في قضية خاشقجي عامل ضغط إضافيا على إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي سبق أن أعلن اعتباره للرواية السعودية على أنها "جديرة بالثقة"، إلا أنه اضطر للتراجع، والانضمام للزعماء الأوروبيين في التشكيك بالرواية، والمطالبة بتقديم إجابات.

ميركل: وقف صادرات الأسلحة إلى حين جلاء الحقيقة

وأعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الإثنين، عن وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية، إلى حين جلاء الحقيقة بشأن مقتل الكاتب والصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في أسطنبول في الثاني من الشهر الجاري، والذي وصفته بأنه "عمل وحشي".

وقالت ميركل، التي تضغط باتجاه جبهة أوروبية موحدة بشأن صادرات الأسلحة إلى السعودية، إن ذلك "لا يمكن أن يحدث في الوضع الذي نحن فيه حاليا".

وصرح وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، الذي تتولى وزارته مسؤولية التصريح بصادرات الأسلحة، لتلفزيون "زي دي إف"، اليوم "لن نوافق، في هذه اللحظة، على أي صادرات أخرى للأسلحة لأننا نريد معرفة ما حدث."

وأضاف "بالنسبة لي، من المهم للوصول لموقف أوروبي موحد... لأنه في حالة موافقة كل الدول الأوروبية فقط، سيصل الانطباع لحكومة الرياض."

وأوضح "لن تكون هناك أي عواقب إيجابية إذا لم نستمر حاليا، كما نفعل، في صادراتنا من الأسلحة، إذا قامت في الوقت نفسه دول أخرى بملء هذا الفراغ."

وأوضح المسؤولون أن موقف ألمانيا يظل كما هو طالما ما حدث بالضبط لخاشقجي لازال موضع شك.

وقال المتحدث باسم ميركل، ستيفن سيبرت، إنه "عندما يتم استيضاح الأمر، فسوف نرى ما سيحدث بعد ذلك".

وزير الخارجية الفرنسي: نريد الحقيقة بكل وضوح

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الإثنين، إن بلاده تنتظر نتائج التحقيقات في قتل خاشقجي لأخذ التدابير اللازمة.

وقال لودريان إن بلاده "تريد أن تعرف الحقيقة بكل وضوح... وسنتخذ التدابير اللازمة بعد ما ستكشف عنه التحقيقات".

واعتبر الوزير الفرنسي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التونسي، خميس الجهيناوي، بالعاصمة تونس إن ما حدث "يعتبر أمرا خطير، عملية قتل صحافي لم يعلن عنها منذ البداية".

يذكر في هذا السياق أن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أعلن أنه لا يستبعد أن تلغي بلاده صفقة أسلحة ضخمة مع الرياض.

وزير الخارجية البريطاني: رواية السعودية لمقتل خاشقجي لا تتسق مع الواقع

قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم الإثنين، إن مزاعم السعودية بشأن وفاة خاشقجي في شجار لا تتسق مع الواقع على الأرض.

وفي حديثه أمام البرلمان، قال إن "الزعم بأن خاشقجي مات في مشاجرة لا يرقى إلى تفسير معقول".

وأضاف أن أي رد بريطاني تجاه القضية سيتطلب انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق، مشيرا إلى أن "إجراءات بريطانيا والحلفاء في قضية خاشقجي تعتمد على مصداقية التفسير السعودي النهائي، وعلى الثقة في عدم تكرار ذلك".

يذكر أن رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، كانت قد طالبت اليوم أمام البرلمان، بكشف الحقيقة في قضية مقتل خاشقجي.