أستراليا تدرس حظر بيع الأسلحة للسعودية بسبب مقتل خاشقجي

تدرس أستراليا، في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، حظر بيع الأسلحة للسعودية، وفقما أعلن، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع الأسترالي، كريستوفر باين.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية، أورسولا فون دير لاين، قال وزير الدفاع الأسترالي "انتابنا الفزع عندما علمنا بقتل جمال خاشقجي والملابسات المحيطة بالحادث. ندين بشدة ما حدث داخل القنصلية السعودية في إسطنبول".

وأضاف أن "هناك تحقيقا جاريا في السعودية. نتوقع أن يكون هذا التحقيق شاملا وعادلا ونتطلع إلى نتائجه. كان لدينا علاقات تصدير متنامية مع السعودية خلال السنوات الماضية، لا سيما في العامين الماضيين، ولدينا معايير صارمة خاصة بالموافقة على تصدير الأسلحة، لذلك لا نسمح بأي صادرات إلى السعودية يمكن استخدامها على سبيل المثال في الصراع باليمن".

وقالت الوزيرة الألمانية "لا يمكنني سوى التحدث باسم الحكومة الألمانية. لقد جمدت الحكومة الألمانية أي نوع من الصادرات العسكرية إلى السعودية على خلفية مقتل خاشقجي".

وذكر مسؤولون أستراليون أنهم لن يعطوا الأولوية لاتفاق حول تصدير الأسلحة أبرم مع السعودية.

وعلى صلة، وردا على سؤال في مجلس الشيوخ، اليوم، حول ما إذا كانت أستراليا ستسير على خطى دول أخرى علقت بيع الأسلحة إلى السعودية، قالت وزيرة الخارجية ماريس باين "كل الخيارات مطروحة على الطاولة. ندرك تماما أن هذا الوضع خطير للغاية، وفي أعلى درجة من درجات الخطورة."

يذكر أن أستراليا كانت قد ردت، في وقت سابق، على مقتل خاشقجي بمقاطعة المنتدى الاستثماري الذي يرعاه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض.