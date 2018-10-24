إردوغان: سنلاحق قتلة خاشقجي بدءًا ممن أمروا وانتهاء بمن نفذوا

جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء تعهده بأن تركيا لن تدع المسؤولين عن قتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، يفلتون من العدالة، بدءًا ممن أمروا بقتله وانتهاء بمن نفذوا.

وقال إردوغان في خطاب في أنقرة: "نحن مصرون على عدم السماح بالتستر على هذا القتل وعلى التأكد من عدم إفلات كل المسؤولين عنه من العدالة، بدءا ممن أمروا به وانتهاء بمن نفذوه".

وأضاف أن البعض لم يشعر بارتياح إزاء عرضه أدلة متعلقة بالتحقيقات أثناء خطابه أمس الثلاثاء. وأوضح: "سنستمر في تقديم الأدلة الجديدة بشفافية لنظرائنا لتسليط الضوء على الجوانب المظلمة في عملية القتل هذه".

وأوضح إردوغان أنّ التحقيقات حول مقتل خاشقجي لم تنتهِ بعد، وأن بلاده تقوم بالتفتيش وجمع الأدلة. وأضاف الرئيس التركي أن العالم يتابع قضية مقتل خاشقجي عن كثب.

على صلة، كشفت صحيفة تركية أن أجهزة الاستخبارات أطلعت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه)، جينا هاسبل، على المعلومات التي جمعتها في إطار التحقيق في قتل خاشقجي.

ونقلت "صباح" المقربة من الحكومة، أن أجهزة الاستخبارات "أطلعت جينا هاسبل على الأدلة المرتبطة" بقتل الصحافي السعودي خلال زيارتها لتركيا، أمس الثلاثاء.

روحاني: أميركا وفرت الحماية

إلى ذلك، نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قوله اليوم الأربعاء، إن السعودية لم تكن لتقتل خاشقجي دون حماية أميركية.

ونقلت "إرنا" عن روحاني قوله إنه "لم يكن أحد يتصور في عالمنا المعاصر وفي هذا القرن الجديد، حدوث جريمة قتل منظمة كهذه وبهذه الطريقة". وتساءل: "لا أعتقد أن تجرؤ دولة على ارتكاب مثل هذه الجريمة دون حماية من أميركا".

وقال روحاتي إن الحماية الأميركي سمحت للسعودية بتنفيذ تفجيرات ضد مدنيين في حرب اليمن. وأضاف: "لو لم تكن هناك حماية أميركية، هل كان شعب اليمن سيتعرض لهذا القصف الوحشي".

ودعا روحاني حكومة تركيا إلى القيام بتحقيق محايد في جريمة قتل خاشقجي "غير المسبوقة"، حسب تعبيره.