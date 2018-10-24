قضية خاشقجي: مديرة CIA تطلع ترامب الخميس على نتائج التحقيقات التركية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل، مع مديرة وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" جينا هاسبل، للاطلاع على المعلومات التي حصلت عليها من مسؤولين أتراك حول ظروف مقتل الصحافي السعودي جمال

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز لقناة "الحرة" الأميركية، إن الاجتماع سيركز على المعلومات التي حصلت عليها هاسبل خلال محادثاتها مع المسؤولين الأتراك، أثناء زيارة أجرتها لتركيا هذا الأسبوع.

وأمس الثلاثاء، قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، إن هاسبل تزور حاليا تركيا بهدف مراجعة الأدلة بشأن قضية قتل خاشقجي. وأضاف: "عندما تعود مديرة الاستخبارات ستطلع الرئيس وإياي، وكل فريقنا عما جمعه الأتراك".

فيما دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم، إلى الكشف عن "الحقيقة كاملة" بشأن ما حدث لخاشقجي. وأضاف بومبيو في رسالة بريد إلكتروني داخلية لموظفي الوزارة، "نحن نرى بالفعل خطوات من السعودية تعكس مساعي لمحاسبة جدية"، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وتابع: "لكننا نرغب في أن نكون راضين من خلال معرفة ما حدث بوضوح تام"، وأوضح أن زيارته للرياض مؤخرا كان هدفها إبلاغ القيادة السعودية بأهمية تحديد ما حدث لخاشقجي.