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فرنسا تدعم عقوبات دولية على المسؤولين عن قتل خاشقجي

تاريخ النشر: 25/10/2018 - 06:42

فرنسا تدعم عقوبات دولية على المسؤولين عن قتل خاشقجي
(أ ب)
عرب 48 ووكالات

أعلن قصر الأليزيه، يوم أمس الأربعاء، أن فرنسا مستعدة لدعم "عقوبات دولية" بحق المسؤولين عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز.

وقال الأليزيه في بيان إن ماكرون "أبلغ الملك سلمان استنكاره الكبير للجريمة، وطالب بكشف كل الملابسات التي أدت إلى هذه المأساة".

وأبلغ ماكرون الملك السعودي أن الأولوية الرئيسية لفرنسا هي "الدفاع عن حرية التعبير، وحرية الصحافة والشعب. فرنسا لن تتردد بفرض عقوبات دولية مع شركائها الدوليين ضد المذنب".

يشار إلى أن القضية سلطت الأضواء على ولي العهد، محمد بن سلمان، الذي الآن يواجه سيلا من الادعاءات ضده بأنه من أمر بقتل الصحافي السعودي، وهو ما تنفيه الرياض.

وكانت قد هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات في حال تبين أن القيادة السعودية على علاقة بالجريمة. وأعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، إلغاء تأشيرات 21 سعوديا يشتبه بتورطهم في الجريمة.

كما أعلنت بريطانيا ايضا عن إجراء مماثل بإلغاء تأشيرة أي سعودي مشتبه به.

وقالت فرنسا في وقت سابق، الأربعاء، إنها ستتخذ "إجراءات عقابية" في حال "ثبت" أن السعودية وراء الجريمة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#جمال خاشقجي
#إيمانويل ماكرون
#سلمان بن عبد العزيز
#محمد بن سلمان

من عرب 48

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