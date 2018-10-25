موغيريني تطالب بالكشف عن المتورطين بقتل خاشقجي وليس كبش فداء

طالبت مفوضة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، يوم أمس الأربعاء، بالكشف عن المتورطين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وليس البحث عن كبش فداء.

وقالت موغيريني إن الكشف عن المتورطين في قتل خاشقجي "لا يعني السعي للانتقام أو البحث عن كبش فداء".

جاء ذلك في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يانكر، في بروكسل.

وأكدت موغريني أن الدول الأوروبية اتخذت موقفا مشتركا إزاء العلاقات مع السعودية، عبر المطالبة بتحقيق شامل وشفاف في قضية مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وتابعت أن العمل مستمر مع شركاء بروكسل الدوليين في هذا الخصوص.

يذكر أنه بعد 18 يوما من ارتكاب الجريمة، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل القنصلية، وادعت أن ذلك كان نتيجة "شجار وتشابك بالأيدي".

ولاحقا، أعلنت الرياض توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف بعد عن مكان وجود جثة خاشقجي.

وقوبلت الرواية تلك بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، وتناقضت مع الروايات السعودية.

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، كان قد أكد، الثلاثاء، على وجود "أدلة قوية" لدى بلاده على أن جريمة خاشقجي "عملية مخطط لها وليست مصادفة"، وأن "إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي".