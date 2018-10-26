  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الأمم المتحدة: قتل خاشقجي إعدام خارج القضاء ارتكبته السعودية

تاريخ النشر: 26/10/2018 - 05:34

الأمم المتحدة: قتل خاشقجي إعدام خارج القضاء ارتكبته السعودية
(أ ب)
عرب 48 ووكالات

أعلنت مقرّرة أمميّة يوم أمس، الخميس، أنّ جريمة قتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هي "إعدام خارج نطاق القضاء" ارتكبته "الدولة" السعودية، مطالبة بفتح "تحقيق دولي" في هذه القضية.

وقالت أغنيس كالامارد، المقرّرة الأمميّة الخاصّة المعنيّة بحالات الإعدام التي تحصل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، خلال مؤتمر صحافي في نيويورك إنّه "حتى المملكة العربية السعودية نفسها أقرّت بأنّ الجريمة تمّت عن سابق تصوّر وتصميم وبأنّ مسؤولين في الدولة ضالعون فيها".

وأضافت "هل تصرّف هؤلاء باسم الدولة أم لا هو أمر لا يزال يتعيّن البحث فيه وتوضيحه. ولكن من حيث أقف، من وجهة نظر القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنّ هذه كلّها علامات على إعدام خارج نطاق القضاء، وإلى أن يثبت لي خلاف ذلك، علينا أن نفترض أن الحال هي كذلك".

وشدّدت الخبيرة الأممية على أنّه "يتعيّن على السعودية أن تثبت أن الحال ليست كذلك".

وأضافت "في هذه المرحلة، شخصيا، لا أحتاج لأن يكون هناك أشخاص آخرون ضالعين في الجريمة لكي أخلص إلى أنّها كانت إعداما خارج نطاق القضاء".

وأوضحت كالامارد أنّ السبب في ذلك هو "أنّ الأشخاص المتورّطين فيها، الأشخاص الذين أمروا بتنفيذها، الذين قاموا بتنظيمها، هم على مستوى عالٍ بما يكفي لتمثيل الدولة".

وتابعت "لا توجد معلومات حتى الآن تفيد بأنّهم تصرّفوا بطريقة مارقة".

ولفتت الخبيرة الحقوقية إلى أنّه "نظراً إلى طبيعة الجريمة، وإلى الضحيّة، وإلى الأشخاص المتورّطين فيها، وإلى موقع" حصولها داخل القنصلية السعودية في إسطنبول و"لأننا نتحدّث عن جريمة ضد صحافي، ولأنّ مكافحة العنف ضد الصحافيين هو أولوية رئيسية للأمم المتحدة ولعدد من الدول الأعضاء، لكل هذه الأسباب، نعتقد أنّ تحقيقا دوليا يجب أن يحصل".

يذكر أن خاشقجي قتل في الثاني من الجاري في قنصلية بلاده في إسطنبول، ولم يعثر على جثّته حتى اليوم.

وأعلنت النيابة العامّة السعوديّة، الخميس، أنّها تحقّق في معلومات وردتها من تركيا مفادها أنّ المشتبه بهم في القضية "أقدموا على فعلتهم بنيّة مسبقة". وهي فرضي لم يسبق أن تطرقت إليها الرياض.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#جمال خاشقجي
#الأمم المتحدة
#إعدام خارج نطاق القضاء

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأمن الدولي يناقش رفض دمشق تشكيل لجنة أممية لصياغة دستور
الأمن الدولي يناقش رفض دمشق تشكيل لجنة أممية لصياغة دستور

2018-10-26

زلزال بقوة 6.4 درجة قبالة سواحل اليونان
زلزال بقوة 6.4 درجة قبالة سواحل اليونان

2018-10-26

صلاح نجل خاشقجي يغادر السعودية للولايات المتحدة
صلاح نجل خاشقجي يغادر السعودية للولايات المتحدة

2018-10-25

الأكثر قراءة

الأردن: مصرع 18 شخصًا بسيول في منطقة البحر الميت

الأردن: مصرع 18 شخصًا بسيول في منطقة البحر الميت

2018-10-25
النقب: مصرع طفل جرفته السيول

النقب: مصرع طفل جرفته السيول

2018-10-25
مديرة CIA تستمع لتسجيل وقائع قتل خاشقجي

مديرة CIA تستمع لتسجيل وقائع قتل خاشقجي

2018-10-25
نتنياهو: الابتكارات الإسرائيلية ستفتح أبواب العالم العربي أمامنا

نتنياهو: الابتكارات الإسرائيلية ستفتح أبواب العالم العربي أمامنا

2018-10-25
المدعي السعودي: تسلمنا معلومات تشير إلى تعمد قتل خاشقجي

المدعي السعودي: تسلمنا معلومات تشير إلى تعمد قتل خاشقجي

2018-10-25