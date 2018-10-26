زلزال بقوة 6.4 درجة قبالة سواحل اليونان

أعلن معهد الزلازل اليواناني أن زلزالا بقوة 6.4 درجة على سلم ريختر ضرب، فجر اليوم الجمعة، قبالة السواحل اليونانية، على بعد 35 كلم غرب قرية ليثاكيا في جنوب جزيرة زاكينثوس في البحر الأيوني، وتسبّب بحسب معلومات أوليّة بوقوع أضرار مادّية.

وأفادت وسائل إعلام محليّة أنّ الزلزال أدّى لتضرّر أجزاء من شبكة الكهرباء وتسبّب بانهيارات أرضية.

ولم يبلّغ في الحال عن وقوع خسائر في الأرواح.

وكان معهد الزلازل الأميركي قدّر قوة الزلزال بـ6.8 درجات، مشيرا إلى أنّه وقع في الساعة 22:54 بتوقيت غرينتش، وعلى عمق 16.6 كلم.

لكن بعيد وقت قصير من بلاغ المعهد الأميركي قال نظيره اليوناني (مرصد أثينا) إنّ المنطقة شهدت سلسلة هزّات أرضيّة تراوحت قوّتها بين 4.9 و6.4 درجات وشعر بها بقوّة سكان جزيرة زاكينثوس التي تعرف أيضا باسم زانتي.

وبحسب مرصد أثينا فإن مركز الزلزال يقع في البحر على بعد 287 غرب العاصمة اليونانية.

وتعتبر جزيرة زاكينثوس وجهة سياحية رئيسية في اليونان وفيها مطار دولي.

وتقع اليونان، ولا سيما غرب شبه جزيرة بيلوبونيز وجنوبها، على فوالق زلزالية كبيرة مما يعرّض البلاد باستمرار لهزّات أرضيّة لكنها نادراً ما تتسبّب بوقوع ضحايا.

وفي تموز/يوليو 2017 ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات جزيرة كوس السياحية مما أودى بحياة شخصين وخلّف أضراراً ماديّة كبيرة.

وفي أيلول/سبتمبر 1986، أدى زلزال بقوة 6.2 درجات في كالاماتا، كبرى مدن مقاطعة ميسينيا، إلى مصرع 20 شخصا.