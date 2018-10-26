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ميركل تتعهد بوقف صادرات السلاح للسعودية وماكرون ينتقد

تاريخ النشر: 26/10/2018 - 21:22

ميركل تتعهد بوقف صادرات السلاح للسعودية وماكرون ينتقد
(أ ب)
عرب ٤٨

في ما يُعدّ استمرارًا لتهديداتها السابقة، تعهدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، بوقف كل صادرات السلاح الألماني للسعودية لحين تقديم تفسير لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتِل في قنصلية بلده بإسطنبول.

وأوضحت ميركل خلال مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء التشيك في براغ أنه "من الضروري توضيح خلفية هذا الحادث المروع (...) وإذا لم يحدث هذا لن نسلم أي أسلحة للسعودية".

بدوره، انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الدعوات لوقف مبيعات السلاح إلى السعودية على خلفية مقتل خاشقجي، واصفًا إياها بأنها "ديماغوغية محضة".

وقال ماكرون، خلال كلمة ألقاها أثناء زيارته إلى سلوفاكيا، اليوم الجمعة: "أنا أفهم ما يحدث من حرب في اليمن، غير أن بيع السلاح ليس له صلة بمقتل خاشقجي".

وكان البرلمان الأوروبي، قد أصدر أمس الخميس، قرارا غير ملزم يفرض حظرا أوروبيا على بيع الأسلحة إلى السعودية، على خلفية مقتل خاشقجي.

المصادر: "الأناضول، رويترز"

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#ميركل
#ألمانيا
#خاشقجي
#ماكرون

من عرب 48

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