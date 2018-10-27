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إسبانيا: إنقاذ 350 مهاجرا حاولوا عبور المتوسط

تاريخ النشر: 27/10/2018 - 15:51

إسبانيا: إنقاذ 350 مهاجرا حاولوا عبور المتوسط
صورة توضيحية (أ ب)
عرب 48 ووكالات

أعلنت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية أنها أنقذت، اليوم السبت، أكثر من 350 مهاجرا حاولوا عبور البحر المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر.

وذكرت الخدمة انها أنقذت 359 شخصا من سبعة زوارق صغيرة جرى اعتراضها في المياه بين اسبانيا وساحل شمال افريقيا.

يذكر أن إسبانيا شهدت زيادة في الهجرة غير الشرعية هذا العام في أعقاب الحملات التي شنتها عدد من دول شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، هذا الأسبوع، إن أكثر من 45 ألف رجل وامرأة وطفل دخلوا إسبانيا عبر مسار غرب البحر الأبيض المتوسط عام 2018.

وغالبا ما يواجه المهاجرون، الذين يحتشدون في قوارب صغيرة التي تديرها عصابات الاتجار بالبشر، خطر الموت بسبب تعرض القوارب للغرق.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 1960 شخصا لقوا حتفهم هذا العام خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#إسبانيا
#مهاجرون
#الإنقاذ البحري

من عرب 48

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