روسيا: اعتقال عشرات المحتجّين على قمع الحكومة

اعتقلت شرطة موسكو وسانت بطرسبرغ نحو 50 شخصا شاركوا في مظاهرات ضد قضية جنائية بحق 10 شبان روس، اتهموا بالنشاط ضمن جماعة تهدف للإطاحة بالحكومة، ونعتتها الحكومة بـ"المتطرفة".

وقال محامو المتهمين العشرة الذين اعتقلوا في آذار/ مارس الماضي إن الشرطة السرية افتعلت القضية، وقامت بكتابة البرنامج المتطرف للمجموعة، وشجعت الأعضاء على ممارسة إطلاق النار.

ويقبع أربعة من المتهمين في السجن بينما وُضع الآخرون قيد الإقامة الجبرية.

وقالت جماعة "أو في دي - إنفو"، التي تراقب أعمال الشرطة والقمع السياسي، إن 40 شخصا على الأقل احتجزوا في سان بطرسبرغ وتسعة على الأقل في موسكو يوم الأحد.

ولقيت القضية انتقادات واسعة كمثال صارخ على اساءة استغلال السلطات لقوانين روسيا بشأن التطرف.