إيران: مصرع 84 شخصا وإصابة ألف تسمموا بالكحول

لقي 84 شخصا مصارعهم، وأصيب أكثر من ألف آخرين، في الأسابيع الستة الأخيرة في إيران، وفقما ذكرت وزارة الصحة الإيرانية اليوم، الإثنين، جراء التسمم بعد تناولهم مشروبات كحولية مهربة.

ورغم العقوبات المشددة التي تفرضها السلطات الإيرانية على تناول الكحول في إيران منذ الثورة اإاسلامية عام 1979، إلا أن استهلاك الكحول المهرب لا يزال منتشرا.

وتم الإبلاغ عن العديد من حالات التسمم بكمية من الكحول القاتلة في أواخر أيلول/سبتمبر، وانتشرت في أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة "إسنا" الإخبارية شبه الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الصحة، إيراج هاريرشي، قوله إن 959 شخصا يعالجون من التسمم بالكحول. ووصف موجة حالات التسمم بأنها "غير عادية مطلقا".

وإضافة إلى وفاة 84 شخصا، فإن 305 أشخاص يعالجون من أضرار في الكلى، كما يعاني 27 من مشاكل في النظر، بحسب المتحدث.

وأضاف أن السبب الرئيسي هو تناول الميثانول السام بدلا من الإيثانول الموجود في المشروبات الكحولية العادية.

وقال "تم اعتقال عدد من الأشخاص لعلاقتهم بهذه المسألة، وعلى الناس أن يعرفوا أن الكحول المغلف في عبوات أجنبية مختومة يمكن أن يكون مغشوشا".

وحدثت معظم حالات التسمم في محافظة البورز شمال طهران، وهورموزغان على الساحل الجنوبي.