السجن 7 سنوات لرئيسة وزراء بنغلادش السابقة

قضت محكمة في بنغلادش، اليوم الإثنين، السجن الفعلي لمدة 7 سنوات على رئيسة وزراء البلاد السابقة وزعيمة المعارضة خالدة ضياء، لإدانتها بالفساد، يأتي ذلك بعد الحكم عليها في شباط /فبراير الماضي، بالسجن خمس سنوات في قضية منفصلة. وستقضي خالدة العقوبتين بالتزامن، مما يعني أنها ستمضي عامين آخرين في السجن.

ودانت محكمة دكا ضياء التي تولت رئاسة حكومة هذا البلد الآسيوي الفقير ثلاث مرات، باستغلال السلطة في قضية تحويل 31,5 ملايين تاكا (329 ألف يورو) كانت مخصصة لجمعية خيرية.

وتقبع ضياء في السجن منذ شباط/فبراير الماضي، لإدانتها بالمشاركة في اختلاس 21 مليون تكا (206 الاف يورو) من صندوق أنشئ لصالح إحدى دور الأيتام. وضياء ملاحقة في نحو عشر قضايا أخرى تشمل خصوصا اتهامات بالفساد والعنف.

وتسببت إدانتها في شباط/فبراير بأعمال عنف في كبرى مدى البلاد، حيث وقعت مواجهات بين نشطاء مؤيدين لها في "الحزب القومي البنغلادشي" مع الشرطة ونشطاء الحزب الحاكم.

ويعيش حزب بنغلادش الوطني المعارض حالة من الارتباك قبل الانتخابات العامة المقررة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بعد سجن خالدة في شباط الماضي بتهمة سرقة أموال مخصصة لدار أيتام.

وتقول المعارضة إن هذه الملاحقات غاياتها سياسية منددة بحملة لإسكات المعارضين تشنها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية.

وتشكل المنافسة الدامية بين الشيخة حسينة واجد وخالدة ضياء محور الحياة السياسية في بنغلادش منذ ربع قرن.

والزعيمتان من عائلتين استقلاليتين وشريكتان في النضال ضد النظام العسكري في ثمانينيات القرن الماضي، وتخوضان منذ مطلع التسعينيات صراعا شرسا.