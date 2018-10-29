المدعي العام السعودي يصل إسطنبول للتحقيق في مقتل خاشقجي

بعدما كان مقررًا أن يصل أمس، الأحد، وصل إلى إسطنبول، المدعي العام السعودي سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، فجر اليوم، الإثنين، في إطار التحقيقات الجارية حول مقتل الصحافي السعودي البارز، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في الثاني من تشرين أوّل/أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يجري المعجب خلال الساعات القادمة من اليوم، الإثنين، تحقيقًا مشتركًا مع المدّعي العام التركي في إسطنبول، عرفان فيدان، في مبنى القنصلية السعودية.

وبعد صمت دام 18 يومًا، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن "فريقا من 15 سعوديًا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

وأفاد الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، بوجود "الكثير من الخداع والأكاذيب" من طرف السعوديين في قضية خاشقجي، تعليقًا على تعدد الروايات التي تصدر من السعودية حول الواقعة.

وأعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس الماضي، أنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تفيد بأن المشتبه بهم قتلوا خاشقجي "بنية مسبقة".

وكشف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الثلاثاء الماضي، أن أنقرة تمتلك "أدلة قوية" على أن جريمة خاشقجي هي "عملية مدبر لها وليست صدفة".

وشدد إردوغان على أن إلقاء التهمة على عناصر أمنية، "لا يقنعنا نحن، ولا الرأي العام العالمي".

وتتواصل المطالبات التركية والدولية للسعودية بالكشف عن مكان جثة خاشقجي والجهة التي أمرت بتنفيذ الجريمة.