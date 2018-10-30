ترامب ينوي حرمان أطفال المهاجرين من الجنسية

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين، إنه ينوي منع أطفال المهاجرين من الحصول على الجنسية الأميركية.

وقال ترامب، في تصريحات لشبكة "إتش بي أو" إنه يريد أن يصدر أمرا تنفيذيا ينهي الحق الدستوري في منح الجنسية لأطفال غير المواطنين والمهاجرين غير الشرعيين الذين يولدون في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التصريحات وسط تكثيف الجهود الخاصة بسياسات الهجرة المتشددة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

ويعتقد ترامب أن التركيز على الهجرة سيزيد عدد مؤيديه، ويساعد الجمهوريين في السيطرة على الكونغرس.

يشار إلى أن إبطال حق المواطنة للمواليد قد يشعل معركة قضائية حول قدرة الرئيس أحادية الجانب على تعديل للدستور، خاصة وأن المادة الرابعة عشرة من الدستور الأميركي تتضمن حق الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة.

وعندما سئل عن شرعية مثل هذا الأمر التنفيذي، قال ترامب "إنهم يقولون إنني أستطيع القيام بذلك فقط من خلال إصدار أمر تنفيذي"، مضيفا أن محاميي البيض الأبيض يراجعون اقتراحه.