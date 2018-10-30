تركيا ترفض مطلبا سعوديا بإغلاق قاعدتها العسكرية في قطر

رفض وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، طلب السعودية والدول الحليفة لها إغلاق قاعدة تركية عسكرية في قطر، واصفا إياه بـ"غير الواقعي"، حسبما قال في مقابلة نشرتها الثلاثاء صحيفتان قطريتان.

وأوضح أوغلو لصحيفتي "الوطن" و"قطر تريبيون" أنه "تم نشر القوات المسلحة التركية في قطر بموجب اتفاق التعاون الثنائي في المجالين العسكري والدفاعي الموقع بين تركيا وقطر في عام 2014، قبل وقت طويل من النزاع الخليجي" في 2017.

وتابع "لذلك، لا توجد صلة بين نشر قواتنا العسكرية والنزاع الخليجي الحالي. نحن نعتقد أن هذا الطلب غير واقعي".

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر كانت قد قطعت علاقاتها مع قطر، وفرضت حصارا عليها في الخامس من حزيران/يونيو 2017.

وعرضت دول الحصار على قطر جملة من المطالب، بينها الحد من علاقاتها مع إيران، وإغلاق قاعدة طارق بن زياد العسكرية التركية على أراضيها.

ورفضت الدوحة هذه المطالب مؤكدة بدورها أنها غير واقعية وغير قابلة للتطبيق.

وكان قد سجل تقارب كبير بين قطر وتركيا منذ بدء الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة وجاراتها. وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أول زعيم أجنبي يتصل بالرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، خلال الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016.

وتعهّدت قطر مؤخرا باستثمارات مباشرة في تركيا بقيمة 15 مليار دولار، في خطوة تأتي دعما للاقتصاد التركي مع انهيار العملة الوطنية.