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بريطانيا:تحقيق جنائي في "جرائم كراهية" بحزب العمال

تاريخ النشر: 02/11/2018 - 16:17

بريطانيا:تحقيق جنائي في "جرائم كراهية" بحزب العمال
كوربين (أ ب)
عرب ٤٨/ أ ب

فتحت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، تحقيقا جنائيا في مزاعم وجود جرائم كراهية "معادية للسامية" داخل حزب العمال المعارض، 

وقالت شرطة العاصمة البريكانية لندن، إنها تعمل على ملف معلومات تم تقديمه للمفوضة كريسيدا ديك.

وأضافت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن هناك أدلة على أن جريمة ربما ارتكبت.

وقال متحدث باسم الشرطة إن تسليم الأوراق جاء بعد مقابلة إذاعية على إذاعة "إل بي سي".

وزعم الشخص الذي تقدم بالشكوى أن المستندات تتضمن أدلة على جرائم كراهية معادية للسامية.

يذكر أن زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، يعاني لسنوات من شكاوى بمعاداة السامية داخل صفوف الحزبـ الذي أكد أنه يستنكر جميع أشكال العنصرية.

وذكر مسؤولو حزب العمال أن الشرطة لم تتصل بالحزب ولكنه مستعد للتعاون.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#جيريمي كوربين
#معاداة السامية
#جرائم كراهية
#حزب العمال

من عرب 48

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