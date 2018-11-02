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بومبيو: الرد الأميركي على قتل خاشقجي سيستغرق أسابيع أخرى

تاريخ النشر: 02/11/2018 - 05:46

بومبيو: الرد الأميركي على قتل خاشقجي سيستغرق أسابيع أخرى
(أ ب)
عرب 48 ووكالات

أعلن وزير الخارجيّة الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، أنّ الأمر سيستغرق "بضعة أسابيع" أخرى قبل أن تكون لدى الولايات المتحدة أدلّة كافية لفرض عقوبات على المسؤولين عن قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقال بومبيو لإذاعة "كيه إم أو إكس"، "نُواصل فهم مضمون الوقائع. نحن نراجع فرض عقوبات على الأفراد الذين استطعنا التعرّف إليهم حتى الآن، والذين شاركوا في جريمة القتل هذه".

وأضاف "قد يستغرق الأمر منّا بضعة أسابيع إضافية قبل أن تكون لدينا عناصر كافية لتنفيذ هذه العقوبات فعليًا، لكنني أعتقد أننا سنتمكن من تحقيق ذلك"، مذكّرًا بأنّ الرئيس دونالد ترامب قال "إننا سنطلب محاسبة الأشخاص المتورّطين في ارتكاب هذه الجريمة الشنيعة".

وقال وزير الخارجية الأميركي إنّ لدى الولايات المتحدة "علاقات إستراتيجية عميقة وطويلة الأجل مع السعودية، وفي الوقت نفسه فإنّ قتل جمال خاشقجي في القنصلية في تركيا أمر غير مقبول. نحن لن نتغاضى عنه ولن نسمح بأن يبقى بلا عواقب". ومع ذلك، شدّد بومبيو على أنّ الولايات المتحدة "تنوي التأكّد من أنّ علاقاتها مع الرياض ستبقى سليمة".

وفي بيان نشرته، الأربعاء، قالت النيابة العامة في اسطنبول إنّه "وفقا لخطّة أعدّت مسبقا، خُنق الضحية جمال خاشقجي حتى الموت ما إن دخل إلى القنصلية"، مضيفةً أنّ "جثّة الضحية قُطّعت وتمّ التخلّص منها". لكنّ البيان لم يوضح أين تم التخلّص من الجثّة المقطّعة ولا كيف حصل ذلك.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#مايك بومبيو
#جمال خاشقجي
#إسطنبول

من عرب 48

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