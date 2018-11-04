بومبيو: بدأنا بمحاسبة مسؤولين عن مقتل خاشقجي وعلاقتنا بالسعودية أولوية

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إنّ واشنطن "بدأت بالفعل في محاسبة بعض المسؤولين" عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وذلك خلال حوار لـه في برنامج "فوكس نيوز صنداي"، الذي عرض على قناة "فوكس نيوز" الأميركية، اليوم الأحد.

وأضاف: "بدأنا في محاسبة بعض المسؤولين عن مقتل خاشقجي، وألغينا تأشيرات 16 شخصا بعد تحديد هويتهم وإثبات وجود علاقة لهم بالقضية (مقتل خاشقجي)".

وفي السياق، تعهد بومبيو بأن تقوم الولايات المتحدة بمحاسبة جميع المسؤولين في تلك القضية، شرط الحفاظ على ما وصفه بـ"العلاقة الإستراتيجية" مع السعودية.

وتابع: "ترى إدارة(الرئيس الأميركي، دونالد) ترامب، أن أهمية العلاقة مع السعودية لمواجهة تأثير إيران في المنطقة، من الأولوية".

وعلى صعيد آخر، أوضح بومبيو أن العقوبات الأميركية التي ستدخل حيز التنفيذ الإثنين ضد إيران، ستكون "أقسى حزمة عقوبات يتم فرضها على الجمهورية الإسلامية".

وتدخل العقوبات الأميركية حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وهي حزمة ثانية بعد أخرى دخلت حيز التنفيذ في 6 آب/ أغسطس الماضي، بعد 3 أشهر من إعلان ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

وفي 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن "فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

والأربعاء، أعلنت النيابة العامة التركية، أن خاشقجي قتل خنقًا فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، "وفقا لخطة كانت معدة مسبقا"، وأكدت أن الجثة "جرى التخلص منها عبر تقطيعها".

في وقت سابق، أكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على ضرورة الكشف عن جميع ملابسات "الجريمة المخطط لها مسبقًا"، بما في ذلك الشخص الذي أصدر الأمر بارتكابها.