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تركيا تحذر واشنطن من خطورة العقوبات الجديدة على إيران

تاريخ النشر: 06/11/2018 - 09:17

تركيا تحذر واشنطن من خطورة العقوبات الجديدة على إيران
وزير الخارجية التركية تشاوش أوغلو (أ ف ب)
عرب 48 ووكالات

في أعقاب حزمة العقوبات الأميركية الجديدة على إيران، التي دخلت حيز التنفيذ الإثنين وتستهدف قطاعي المال والنفط، حذرت تركيا، اليوم الثلاثاء، واشنطن من إن عزل إيران "مسألة خطيرة" وغير عادلة بحق الشعب الإيراني، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو.

يذكر في هذا السياق، أنه تم إعفاء ثماني دول بينها تركيا، من الالتزام بالعقوبات وسمح لها بمواصلة استيراد النفط الإيراني.

وقال تشاوش أوغلو في مؤتمر صحافي خلال زيارة إلى اليابان "في الوقت الذي نطلب إعفاء من الولايات المتحدة، كنا صريحين جدا معهم بأن حشر إيران في الزاوية ليس من الحكمة. عزل إيران مسألة خطيرة ومن غير العدل معاقبة الشعب الإيراني".

وأضاف أن "تركيا ضد فرض عقوبات، ولا نعتقد أنه يمكن التوصل لأي نتيجة من خلال العقوبات".

وتابع "أعتقد أنه بدل العقوبات، فإن حوارا مجديا، أكثر فائدة بكثير".

وكانت واشنطن قد فرضت دفعتين من العقوبات هذا العام، وانسحبت من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015.

وأعفت واشنطن ثماني دول بينها تركيا واليابان من الالتزام بالعقوبات، وسمحت لها بمواصلة استيراد النفط الإيراني، دون مواجهة عواقب دبلوماسية.

من جهته، أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بلاده "ستلتف بفخر على عقوباتكم غير المشروعة والظالمة".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#إيران
#تركيا
#الولايات المتحدة
#عقوبات اقتصادية
#الاتفاق النووي
#مولود تشاوش أوغلو

من عرب 48

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