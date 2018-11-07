الصين تكشف عن طائرة شبح مسيرة

قالت شركة صينية مملوكة للدولة، اليوم الأربعاء، إنها تقوم بتطوير طائرة مقاتلة شبح تسير من دون طيار.

ويأتي هذا الكشف ليؤكد أن الطائرة "ألدرون" من طراز "سي إتش – 7" تعكس قدرة الصين التنافسية المتزايدة في السوق العالمية الآخذة في الاتساع للطائرات من دون طيار.

وقال كبير مصممي طائرات ألدرون، شي وين، إن الطائرة تستطيع التحليق لساعات أطول والقيام بعمليات استطلاع و"ضرب الهدف عند الضرورة".

وتم عرض نموذج الطائرة في معرض جوهاي الجوي، هذا الأسبوع، جنوبي الصين، في حدث نصف سنوي يعرض آخر التطورات في الصين في مجال الطيران العسكري والمدني.

ومع جناحها البالغ طوله 22 مترا، وطولها البالغ عشرة أمتار، فإن الطائرة "سي إتش-7" ذات الجناحين هي بحجم طائرة مقاتلة، ويمكن لمحركها الوحيد أن يدفعها بسرعة تقارب سرعة الطائرة التجارية.