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كاليفورنيا: حريق غابات يأتي على بلدة بالكامل ويهجر عشرات الآلاف

تاريخ النشر: 09/11/2018 - 09:13

كاليفورنيا: حريق غابات يأتي على بلدة بالكامل ويهجر عشرات الآلاف
(أ ب)
عرب 48 ووكالات

أتى حريق غابات سريع التحرك، الخميس، على غالبية المنازل في بلدة في ولاية كاليفورنيا، ودفع عشرات الآلاف من سكانها إلى الفرار أمام النيران، التي أجبرت السلطات على إخلاء بلدات بأكملها، ودمرت آلاف المباني.

وقال الضابط في قوات إطفاء كاليفورنيا، سكوت ماكلين، في وقت متأخر، الخميس "إلى حد كبير دمرت بلدة براديس، وهو نوع من الخراب ... جاءت الرياح التي تم التنبؤ بها ومحت كل شيء".

وقدر ماكلين أن نحو ألفي مبنى قد دمر في البلدة التي يبلغ عدد سكانها 27 ألف نسمة على بعد 290 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من سان فرانسيسكو حيث سارع السكان إلى الفرار. ولم يعرف مدى الإصابات وحجم الأضرار بالضبط على الفور، كما لم يتمكن المسؤولون من الوصول إلى المنطقة الخطرة.

وقال رئيس قوات الإطفاء في مقاطعة بات بولاية كاليفورنيا، دارين ريد، في مؤتمر صحفي إن اثنين من عناصر الإطفاء وعدة سكان أصيبوا بجروح.

ووصف شهود عيان المشهد بأنه مدمر، حيث اجتاحت فيه ألسنة اللهب المنازل، وأحدثت انفجارات وأطاحت بأعمدة الكهرباء. واضطر السكان إلى الخروج من مركباتهم والركض على الأقدام.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#حريق غابات
#كاليفورنيا
#براديس

من عرب 48

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