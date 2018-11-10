المهاجرون يجددون مسيرهم نحو أميركا

جدد نحو خمسة آلاف مهاجر من أميركا الوسطى مسيرهم نحو الولايات المتحدة الأميركية، حيث غادروا مكسيكو، اليوم السبت، وواصلوا رحلتهم باتجاه أميركا في إطار قافلة المهاجرين التي أثارت غضب الرئيس دونالد ترامب.

وغادر المهاجرون وكثر منهم مصابون بعوارض البرد، مخيمهم المؤقت الذي أقيم في ملعب رياضي، حيث استراحوا لست ليال، وتوجهوا إلى محطة المترو التي بكرت في موعد فتحها ساعة كي تنقلهم إلى ولاية مكسيكو المجاورة.

وقالت أدماري كوريا، وهي من غواتيمالا غادرت مع شقيقتها وأولاد شقيقتها لوكالة فرانس برس: "شعرنا بالبرد نتيجة النوم في العراء، ولذا نحن مرضى الآن. ظهر القمل على الأطفال فليس لدينا دائما ما يكفي من الماء للاستحمام".

ومن هناك تقضي الخطة بالسير مجددا باتجاه كويريتارو بوسط المكسيك، والتي تبعد مئات الكيلومترات من الحدود الأميركية. ويراقب العملية نحو ألف شرطي. وكانت القافلة غادرت سان بدرو سولا بهندوراس في 13 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقطعت أكثر من 1500 كلم حتى الآن.

وتشكلت قافلتان على الأقل منذ ذلك الحين، في تحد لتهديدات ترامب الذي ندد "بغزو" المهاجرين لبلاده وأمر بنشر آلاف الجنود على الحدود الأميركية-المكسيكية.

وكشفت إدارة ترامب إجراءات متشددة جديدة مثيرة للجدل، فأعلنت أنه لن يسمح لمن يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية بطلب اللجوء. ومن يسعون لطلب اللجوء السياسي أو أشكال أخرى من اللجوء سيتم الاستماع إليهم حصرا عند المعابر الحدودية.

كما انطلقت، يوم الجمعة، مجموعة أخرى تضم 1300 مهاجر من أميركا الوسطى في الطريق نفسه من مدينة مكسيكو، وتجمع أفرادها بسرعة على جانبي الطريق السريع الذي يلتف حول العاصمة ويؤدي إلى كويريتارو.

وقال ويلسون الكسندر ميخيا، وهو عامل عمره 27 عاما ويسافر بمفرده "مرضنا بسبب تفاوت درجات الحرارة، لكننا مصممون على الوصول إلى الحدود وما بعدها".