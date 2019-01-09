أستراليا تفتح تحقيقا بعد تلقي عدّة سفارات طرود "مشبوهة"

عرب ٤٨ / أ ف ب

استنفرت الشرطة الأسترالية، اليوم الأربعاء، بعد أن أبلغتها نحو عشر سفرات وقنصليات لدول مختلفة، تلقيها طرود مشبوهة، على مدار الأيام القليلة الماضية.

وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيق حول هذه الطرود التي يُشتبه أن بداخلها مواد مشبوهة، والتي تم إخلاء بعض المباني بسببها، ليُسمح للموظفين العودة إلى عملهم بعد فترة وجيزة.

ولا تعرف السلطات سبب إرسال هذه الطرود إلى لائحة معينة من البلدان التي يبدو أنها غير مرتبطة ببعضها، والتي تضم الولايات المتحدة والصين وإيطاليا والهند واليابان وسويسرا وإسبانيا ومصر وباكستان ونيوزيلندا. وكانت القنصلية البريطانية في ملبورن أول المستهدفين.

وأكدت شرطة ولاية فيكتوريا أن المواطنين ليسوا مهددين. وأضافت "نعتقد في هذه المرحلة أن القضية محددة الأهداف ولا تشكل تهديدا" للمواطنين.

وقالت الشرطة الفدرالية الأسترالية في بيان "يتمّ فحص هذه الطرود من جانب أجهزة الطوارئ".

وصرّح متحدث باسم المفوضية البريطانية العليا: "نحن على تواصل مع (الشرطة الفيدرالية) والسلطات المحلية بشأن هذا الوضع. جميع موظفينا بخير".

وأشارت قنصلية الولايات المتحدة لدى ملبورن أيضا إلى أنها تلقت طردا "مشبوها"، تم التعامل معه من جانب رجال إطفاء المدينة والشرطة الفيدرالية التي فتحت تحقيقا.

وذكرت وزارة الخارجية الأسترالية أنها بعثت الثلاثاء بمذكرة إلى كل البعثات الدبلوماسية في كانبيرا، "لتنبيهها من احتمال تلقي طرود مشبوهة".

وقد وجهت الوزارة هذا الإنذار بعد حوادث مماثلة في كانبيرا وسيدني في بداية الأسبوع.

وتحدثت الصحافة الأسترالية الاثنين عن تلقي قنصلية الأرجنتين في سيدني طردا يحتوي مسحوقا أبيض. ولا يتضمن هذا المسحوق أي مادة سامة.