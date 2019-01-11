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التحالف يؤكد بدء الانسحاب العسكري الأميركي من سورية

تاريخ النشر: 11/01/2019 - 13:16

التحالف يؤكد بدء الانسحاب العسكري الأميركي من سورية
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات

أكد التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، اليوم الجمعة، بدء عملية انسحاب القوات الأميركية من سورية. وقال المتحدث باسم التحالف، شون ريان، في بيان إن "بدأنا عمليتنا المدروسة للانسحاب من سورية"، حسب وكالة "أسوشيتيد برس"، الأميركية. 

ورفض ريان، الحديث عن أية تفاصيل محددة حول أماكن أو تحركات القوات الأميركية، "حرصا على أمن العملية (الانسحاب)"، وفق المصدر ذاته. 

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية، فضل عدم الإفصاح عن اسمه، "أوكد أننا بدأنا بسحب بعض معداتنا من سورية". 

جاء ذلك بعد أن جدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، موقف بلاده من الانسحاب من سورية، والاستمرار في الوقت ذاته بمواجهة تنظيم "داعش". وأوضح بومبيو، أنه لا تناقض بين الانسحاب من سورية والاستمرار في مواجهة "داعش". 

وفي 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018، اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قرارا الانسحاب من سورية. وقال ترامب، آنذاك، إن مهمة واشنطن العسكرية انتهت مع انحسار تنظيم "داعش"، وأن ما تبقى يقع على عاتق دول المنطقة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تنشر قوة عسكرية قوامها ألفي جندي في سورية، حسب تقارير إعلامية.


#التحالف الدولي
#داعش
#الانسحاب الاميركي
#سورية

من عرب 48

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