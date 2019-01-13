ترامب يمتنع عن إعلان حالة طوارئ لإنهاء الإغلاق الحكومي

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السبت، أنه سيمتنع حاليا عن إعلان حالة الطوارئ الوطنية لإنهاء "الإغلاق" الجزئي للحكومة المستمر منذ 23 يوما، وشدد على ضرورة حصوله على 5.7 مليارات دولار لتشييد الجدار على الحدود مع المكسيك.

وردا على سؤال لقناة "فوكس نيوز" عن سبب امتناعه عن إعلان حالة الطوارئ الوطنية فورا لتأمين أموال بدون موافقة الكونغرس، قال ترامب إنه يريد أن يمنح برلمانيي المعارضة الديمقراطية فرصة للتوصل إلى اتفاق.

وقال إنه "أريد أن أعطيهم فرصة لنرى ما إذا كانوا سيتصرفون بمسؤولية"، مشيرا إلى أن "ما لا نسعى إليه الآن هو حالة الطوارئ الوطنية".

وكان ترامب تراجع أول من أمس، الجمعة، عن سلسلة تهديدات سابقة قال إنه سينفذها لإنهاء حالة الجمود تتمثل باعلان حالة الطوارئ الوطنية لتأمين التمويل بدون الحاجة إلى موافقة الكونغرس. وقال في اجتماع في البيت الأبيض إنه "لن يتسرع" في إعلان حال الطوارئ.

وأكد ترامب أمس أن "الإغلاق" يمكن حله "خلال 15 دقيقة". وفي سلسلة تغريدات صباح أمس كتب أن "الديمقراطيين يمكنهم حل مسألة الاغلاق في خلال 15 دقيقة! اتصلوا بالسناتور ممثلكم أو الممثل الديمقراطي واطلبوا منهم أن يؤدوا عملهم! إنها أزمة إنسانية".

ودعا المعارضة الديمقراطية إلى "العودة إلى واشنطن" لإنهاء ما وصفه بأنه "الأزمة الانسانية الرهيبة على الحدود الجنوبية".