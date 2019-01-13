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تعزيزات عسكرية تركية على حدود إدلب

تاريخ النشر: 13/01/2019 - 18:07

تعزيزات عسكرية تركية على حدود إدلب
عرب ٤٨/ وكالات

وصلت تعزيزات جديدة للجيش التركي، بهدف توزيعها على الوحدات المتمركزة في الحدود مع سورية.

وقال مصادر تركية إن دبابات مستقدمة من وحدات عسكرية مختلفة داخل تركيا، وصلت الأحد إلى منطقة "يايلاداغي" في هطاي.

وأوضح أن التعزيزات جرى إنزالها من الشاحنات، لتتحرك لاحقًا نحو الوحدات التركية المنتشرة على الحدود مع محافظة إدلب السورية.

واتخذت السلطات التركية في هطاي تدابير أمنية مشددة خلال وصول التعزيزات العسكرية.

من جهة أخرى، وصل قطار يقلّ عربات عسكرية من مناطق مختلفة في تركيا، إلى محطة "إسكندرون" في هطاي. وجرى نقل العربات العسكرية من محطة القطار إلى الوحدات الحدودية في الولاية.


#إدلب
#تركيا

من عرب 48

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