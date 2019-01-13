  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

ماي تحذر من "كارثة" بحال رفض البرلمان البريطاني الـ"بريكست"

تاريخ النشر: 13/01/2019 - 07:43

ماي تحذر من "كارثة" بحال رفض البرلمان البريطاني الـ"بريكست"
متظاهرون معارضون للخروج من الاتحاد الأوروبي في لندن، أول من أمس (أ.ب.)
عرب ٤٨

قبل يومين من تصويت البرلمان البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، حذرت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، أعضاء البرلمان من أن عدم تأييد خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيمثل كارثة لبريطانيا.

وتشير تقديرات إلى احتمال عدم تأييد البرلمان لـ"بريكست". ومن المقرر أن يصوت أعضاء البرلمان على اتفاق ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد غد، الثلاثاء، بعد أن تخلت عن خطط لإجراء تصويت في كانون الأول/ديسمبر، بعد أن اتضح عدم وجود عدد كاف من النواب من حزبها أو الأحزاب الأخرى لدعم الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل.

ويبدو أن ماي لم تقترب على نحو يذكر من ضمان التأييد الذي تحتاجه. ونقلت صحيفة "صنداي إكسبريس، اليوم الأحد، عن ماي قولها إنه يجب على النواب ألا يخذلوا الناس الذين صوتوا من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت ماي أن "قيامهم بذلك سيكون كارثة وخيانة لا تغتفر للثقة في ديمقراطيتنا. ولذلك فإن رسالتي للبرلمان في مطلع الأسبوع بسيطة، وهي أن الوقت حان للتغاضي عن المناورات وفعل ما هو صواب لبلدنا".

وكان وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، قد قال أول من أمس، إن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قد لا يحدث على الإطلاق إذا تم رفض اتفاق ماي.

ومن المقرر انسحاب بريطانيا، خامس أكبر اقتصاد في العالم، من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس المقبل.


#بريطانيا
#بريكست
#تيريزا ماي
#البرلمان البريطاني

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصين: مقتل 21 شخصا بانهيار منجم فجم
الصين: مقتل 21 شخصا بانهيار منجم فجم

2019-01-13

موفد أميركي في لبنان لبحث "أنشطة حزب الله"
موفد أميركي في لبنان لبحث "أنشطة حزب الله"

2019-01-12

الداخلية المصرية تعلن تصفية ستّة "مسلّحين"
الداخلية المصرية تعلن تصفية ستّة "مسلّحين"

2019-01-12

الأكثر قراءة

حين يعطش الغرباء: التخطيط والإدارة الصهيونيّة للمياه، وتخريب طبيعة فلسطين

حين يعطش الغرباء: التخطيط والإدارة الصهيونيّة للمياه، وتخريب طبيعة فلسطين

2019-01-12
تحذير: أموال

تحذير: أموال "عربية" لتسريب عقارات في القدس للمستوطنين

2019-01-12
حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية للموسم

حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية للموسم

2019-01-12
تحالف سياسي مع الاحتلال

تحالف سياسي مع الاحتلال

2019-01-12
كسرى: مصرع سعيد أسعد في حادث انقلاب سيارة

كسرى: مصرع سعيد أسعد في حادث انقلاب سيارة

2019-01-12