فيتو من ترامب لتعطيل قرار للكونغرس بشأن الطوارئ

عرب ٤٨ / أ ف ب، الأناضول

لجأ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، إلى الفيتو لتعطيل قرار تبناه الكونغرس، ورصد أموالًا عاجلة لتشييد جدار على الحدود مع المكسيك.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي "الكونغرس حرّ في التصويت على هذا القرار ومن واجبي اللجوء إلى الفيتو".

وهي المرة الأولى يلجأ ترامب إلى الفيتو منذ توليه الرئاسة قبل أكثر من عامين.

وأضاف، في إشارة إلى الهجرة غير الشرعية، "الناس لا تستهويهم كلمة اجتياح، ولكن تلك هي حقيقة الأمر".

ووجه الكونغرس، الخميس، صفعةً إلى ترامب عبر تبنيه قرارًا ضد حالة الطوارئ، التي أعلنها لتمويل الجدار الحدودي، وذلك بدعم 12 جمهوريا في مجلس الشيوخ.

ونهاية شباط/ فبراير الماضي، صوّت مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، لصالح إلغاء إعلان ترامب حالة الطوارئ.

ومنتصف الشهر الماضي، وقّع ترامب قانون حالة الطوارئ الوطنية، للالتفاف على الكونغرس، الذي رفض طلبه تخصيص نحو 5 مليارات دولار لتمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

وشهدت البلاد نهاية 2018 ومطلع 2019، أطول إغلاق حكومي في تاريخها استمر 35 يومًا، من جراء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة أو تمويل جزئي للحكومة، مع إصرار ترامب على تضمين إنشاء الجدار ورفض الديمقراطيين.