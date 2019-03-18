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قتيل وإصابات بإطلاق نار بمحطة مترو بأوتريخت الهولندية

تاريخ النشر: 18/03/2019 - 12:58

قتيل وإصابات بإطلاق نار بمحطة مترو بأوتريخت الهولندية
قتيل وعدة جرحى بإطلاق نار بمدينة أوتريخت (توتير)
عرب ٤٨ / وكالات

قتل شخص وأصيب العديد بجروح متفاوتة في عملية إطلاق نار بمدينة أوتريخت الهولندية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الإثنين. ووفق ذات المصدر، فقد تم استدعاء قوات مكافحة "الإرهاب" في حين طوقت الشرطة محطة مترو، فيما عقد رئيس الحكومة الهولندية اجتماعا طارئا بعد حادثة إطلاق النار.

وأفادت وسائل الإعلام، بإصابة 9 أشخاص في الاعتداء، ولفتت إلى أن الشرطة تطارد المشتبه به، وطوقت ميدانا في محطة للترام بوسط المدينة وانتشرت خدمات الطوارئ في المكان، فيما رفعت السلطات مستوى التهديد "الإرهابي" إلى أعلى درجة.

ووصف رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته الوضع بأنه "مقلق للغاية"، وقال منسق مكافحة "الإرهاب" في البلاد في تغريدة على "تويتر"، إن فريقا لإدارة الكوارث يجتمع لمناقشة الوضع.

وأعلنت الشرطة الهولندية، أن عدة أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة في عملية إطلاق نار على محطة مترو في مدينة أوتريخت الهولندية، وأعلنت الشرطة أن شخص مسلح فتح النار على المتواجدين بإحدى محطات الترام قبل أن يغادر مكان الحادث.  

وقالت الشرطة على حسابها على "تويتر": "حادث إطلاق نار، هناك تقارير عن عدة جرحى"، مضيفة إنه "حادث إطلاق نار في ترامواي. لقد تم إرسال عدة مروحيات لتقديم المساعدة". ورجحت الشرطة الفرضية "الإرهابية" في الحادث.

وتم وقف سير قطارات الترامواي في المنطقة، بحسب ما نقلت وكالة "أيه أن بي" الإخبارية عن الشركة المشغلة للقطارات "كيوباز".

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#هولندا
#محطة مترو
#إطلاق نار
#إصابات
#أوتريخت

من عرب 48

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