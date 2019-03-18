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24 قتيلا وعشرات الجرحى بحادث قطار بالكونغو

تاريخ النشر: 18/03/2019 - 09:58

24 قتيلا وعشرات الجرحى بحادث قطار بالكونغو
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨ / أ ف ب

لقي 24 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 31 آخرين بجروح، بعدما خرج قطار بضائع على متنه ركاب متسللين سرا عن سكته في الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفادت الشرطة وهيئات طبية، اليوم الإثنين.

ووقع الحادث في إقليم كاساي في وسط غرب البلد الواقع في وسط أفريقيا.

وقال مسؤول محلي في شرطة السكة الحديد لوكالة فرانس برس "انتشلنا 24 جثة معظمهم أطفال. إنها حصيلة مبدئية لأن العربات لا تزال مقلوبة".

وأضاف المسؤول المتواجد في موقع الحادث "معظم الركاب متسللين سرا لأنه قطار بضائع. علقنا عمليات البحث بسبب حلول المساء في المنطقة".

وأوضح أن "العديد من العربات سقطت من فوق الجسر في مياه نهر لومبي وخمسة عربات أخرى لا تزال مقلوبة".

وتم نقل المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى مدينة كاكنغي المجاورة.

وأكدت هيئة السكة الحديد الوطنية خروج القطار عن سكته.

وهذا ثالث حادث قطار في نحو شهر في الكونغو الديموقراطية. وقتل خمسة أشخاص في حادث قطار ركاب الشهر الفائت في محطة كاليندا في جنوب البلاد.

وحوادث القطارات متكررة وعادة ما تكون دامية في المستعمرة البلجيكية السابقة مترامية الأطراف بسبب القضبان المتهالكة والعربات المتداعية التي تعود لستينات القرن الفائت.

 

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#الكونغو الديموقراطية
#قتلى
#حادث قطار

من عرب 48

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