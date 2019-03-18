  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

77 قتيلا حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا

تاريخ النشر: 18/03/2019 - 10:51

77 قتيلا حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا
الفيضانات تغرق إقليم بابوا (أ.ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أوقعت الفيضانات التي شهدها إقليم بابوا في شرق إندونيسيا 77 قتيلا على الأقل، فيما كانت الحصيلة السابقة تشير إلى 58 قتيلا، بحسب ما أعلنت وكالة إدارة الكوارث في البلاد، اليوم الإثنين.

ووفقا للوكالة، لا يزال هناك عشرات الأشخاص في عداد المفقودين، فيما أصيب عدة أشخاص بجروح من جراء الكارثة الناجمة عن الأمطار الغزيرة وانزلاقات التربة.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، ستوبو بورو نوغروهو، إن "حصيلة القتلى قد ترتفع أكثر، حيث لا يزال هناك 43 شخصا في عداد المفقودين".

ويعمل رجال الإنقاذ وسط الوحول والحجارة والأشجار المتساقطة بحثا عن ناجين، فيما يعالج الفريق الطبي الجرحى وتم إجلاء آلاف من بلدة سنتاني في شمال شرق البلاد.

وسط الدمار، عثر رجال الإنقاذ على طفل في شهره الخامس داخل منزل قتلت فيه والدته وإخوته، وسلم إلى والده.

وقال المتحدث العسكري باسم بابوا، محمد عيدي، لوكالة فرانس برس "نقلناه إلى المستشفى وقد تلقى العلاج"، مضيفا، "وضعه مستقر وتم تسليمه إلى والده".

وأعلن الجيش أنه قام بإجلاء 5700 شخص من المنطقة المنكوبة. وأضاف عيدي "لدينا أكثر من ألف عنصر يعملون على البحث عن الضحايا". وأعلنت اندونيسيا حالة الطوارئ لمدة 14 يوما لمواجهة تداعيات الفيضانات.

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#فيضانات
#إندونيسيا
#كوارث
#ضحايا

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قتيل وإصابات بإطلاق نار بمحطة مترو بأوتريخت الهولندية
قتيل وإصابات بإطلاق نار بمحطة مترو بأوتريخت الهولندية

2019-03-18

نقابات جزائرية ترفض تشكيل حكومة وتصر على رحيل بوتفليقة
نقابات جزائرية ترفض تشكيل حكومة وتصر على رحيل بوتفليقة

2019-03-18

اليوم: عزمي بشارة يتحدث عن مآلات الربيع العربي
اليوم: عزمي بشارة يتحدث عن مآلات الربيع العربي

2019-03-18

الأكثر قراءة

قتيل وإصابات حرجة بعملية إطلاق نار وطعن قرب

قتيل وإصابات حرجة بعملية إطلاق نار وطعن قرب "أرئيل"

2019-03-17
مصرع عاملين من الرينة في حادث عمل بوادي عارة

مصرع عاملين من الرينة في حادث عمل بوادي عارة

2019-03-17
منفذ مذبحة مسجدي نيوزيلندا زار إسرائيل خريف 2016

منفذ مذبحة مسجدي نيوزيلندا زار إسرائيل خريف 2016

2019-03-17
حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع درجات الحرارة

حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع درجات الحرارة

2019-03-17
مخاوف إسرائيلية حيال تسوية بسورية: الجولان مقابل إيران

مخاوف إسرائيلية حيال تسوية بسورية: الجولان مقابل إيران

2019-03-17