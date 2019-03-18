77 قتيلا حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا

عرب ٤٨ / أ ف ب

أوقعت الفيضانات التي شهدها إقليم بابوا في شرق إندونيسيا 77 قتيلا على الأقل، فيما كانت الحصيلة السابقة تشير إلى 58 قتيلا، بحسب ما أعلنت وكالة إدارة الكوارث في البلاد، اليوم الإثنين.

ووفقا للوكالة، لا يزال هناك عشرات الأشخاص في عداد المفقودين، فيما أصيب عدة أشخاص بجروح من جراء الكارثة الناجمة عن الأمطار الغزيرة وانزلاقات التربة.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، ستوبو بورو نوغروهو، إن "حصيلة القتلى قد ترتفع أكثر، حيث لا يزال هناك 43 شخصا في عداد المفقودين".

ويعمل رجال الإنقاذ وسط الوحول والحجارة والأشجار المتساقطة بحثا عن ناجين، فيما يعالج الفريق الطبي الجرحى وتم إجلاء آلاف من بلدة سنتاني في شمال شرق البلاد.

وسط الدمار، عثر رجال الإنقاذ على طفل في شهره الخامس داخل منزل قتلت فيه والدته وإخوته، وسلم إلى والده.

وقال المتحدث العسكري باسم بابوا، محمد عيدي، لوكالة فرانس برس "نقلناه إلى المستشفى وقد تلقى العلاج"، مضيفا، "وضعه مستقر وتم تسليمه إلى والده".

وأعلن الجيش أنه قام بإجلاء 5700 شخص من المنطقة المنكوبة. وأضاف عيدي "لدينا أكثر من ألف عنصر يعملون على البحث عن الضحايا". وأعلنت اندونيسيا حالة الطوارئ لمدة 14 يوما لمواجهة تداعيات الفيضانات.