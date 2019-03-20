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أفغانستان: 122 ألفا بحاجة لمساعدات إنسانية بسبب الفيضانات

تاريخ النشر: 20/03/2019 - 09:06

أفغانستان: 122 ألفا بحاجة لمساعدات إنسانية بسبب الفيضانات
جانب من الدمار بسبب الفيضانات (أب)
عرب ٤٨ / وكالات

وضعت الفيضانات في أفغانستان أكثر من 120 ألف شخص في حالة الحاجة لمساعدات إنسانية، كما دمرت وتضررت آلاف المنازل.

وقال بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية إن الفيضانات جعلت نحو 122 ألف شخص بحاجة لمساعدات إنسانية، كما ألحقت أضرارا في 14 ولاية من أصل 34 ولاية في أفغانستان.

وأشار البيان إلى أن آلاف المنازل قد دمرت أو تضررت بشكل جزئي جراء الفيضانات.

وشهد شتاء أفغانستان الأخير تساقط الثلوج بغزارة في جميع أنحاء البلاد، الأمر الذي أثار المخاوف الشديدة من تبعاتها، والتي تكون على شكل فيضانات في الربيع.

وحتى الآن هذا العام توفي 63 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت ديارهم.

وقال المتحدث باسم الشرطة في ولاية هيرات غربي البلاد، عبد الأحد واليزاده، إن ما لا يقل عن 13 شخصا بينهم نساء وأطفال لقوا حتفهم هناك.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#أفغانستان
#فيضانات

من عرب 48

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