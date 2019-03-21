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التحقيق في اعتداءات على 5 مساجد ببريطانيا

تاريخ النشر: 21/03/2019 - 14:14

التحقيق في اعتداءات على 5 مساجد ببريطانيا
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

فتحت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، اليوم الخميس، تحقيقا في اعتداءات استهدفت 5 مساجد بمناطق مختلفة، مساء أمس، بمدينة برمنغهام، وسط البلاد.

ووفقا للشرطة البريطانية، فقد تلقت بلاغات حول تحطيم نوافذ 5 مساجد بمطرقة ثقيلة في 5 مناطق مختلفة بمدينة برمنغهام.

وأضافت أنها تلقت بلاغا باعتداء رجل على المسجد الأول في شارع بيرتشفيلد، الساعة 2:30 فجرا بالتوقيت المحلي، إلا أنها وصلت بعد وقت من انتهاء الاعتداء.

كما أوضحت أنه بعد 42 دقيقة من الاعتداء الأول، تم إخطار الشرطة بوقوع اعتداءات مماثلة على مساجد في منطقة إردينغتون، وآستون، وبرودواي.

ولم تعلن الشرطة عن احتجاز أي شخص على خلفية الاعتداءات، كما لم توضح طبيعة الدوافع المحتملة. غير أن الشرطة ترجح أن تكون الاعتداءات الخمسة "ذات صلة ببعضها".

وجاءت اعتداءات مساء أمس في بريطانيا، بعد نحو أسبوع من مقتل 50 شخصا وإصابة 50 آخرين في مجزرة دموية استهدفت مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، بنيوزيلندا.

وشهدت السنوات الثلاث الماضية، ارتفاعا حادا في تلك الظاهرة وجرائم الكراهية ضد المسلمين في المملكة المتحدة، حيث تم تسجيل عدد قياسي من الهجمات على المسلمين.

وفي 2018، تم تسجيل أكثر من 1200 هجوما مدفوعا بكراهية الإسلام في بريطانيا، بزيادة 26 في المئة عن العام السابق له، حسب أرقام رسمية.

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#بريطانيا
#مساجد
#اعتداء
#كراهية
#نيوزيلندا

من عرب 48

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