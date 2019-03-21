خامنئي: الدول الأوروبية انسحبت فعليا من الاتفاق النووي

اعتبر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أن الأوروبيين انسحبوا فعليًا من الاتفاق النووي، فيما وصف الآلية التجارية التي أنشأتها الدول الأوروبية لاستمرار التجارة مع إيران في ظل العقوبات الأميركية بـ "النكتة المريرة".

جاء ذلك في كلمته بمناسبة السنة الإيرانية الجديدة، أمام حشد جماهيري بمدينة مشهد الإيرانية، الخميس.

وأوضح خامنئي أنه بعد الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة من الاتفاق النووي، لم يُظهر الأوروبيون إصرارا كافيا على الحفاظ على الاتفاق.

وبخصوص الآلية التجارية التي أنشأتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ودعمها الاتحاد الأوروبي، لاستمرار التجارة مع إيران في ظل العقوبات الأميركية، قال خامنئي إنها ليست كافية لحماية الاتفاق النووي.

وأضاف: "الآلية التجارية التي أسسوها تشبه المزحة، إنها نكتة مريرة"، وأشار خامنئي إلى أن جميع الإيرانيين باتوا يعرفون أن الولايات المتحدة بدأت حربا اقتصادية ضد إيران.

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، في أيار/ مايو 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران، اعتبارا من آب/ أغسطس الماضي، وهدد الدول التي تتعامل معها تجاريا بالعقاب الاقتصادي أيضا.

وفي قضية أخرى، انتقد خامنئي ما اعتبره كيلا بمكيالين من قبل الإعلام الأوروبي فيما يتعلق بتغطيته لهجوم المسجدين في نيوزيلندا الذي أسفر عن 50 قتيلا، واعتبر أن الإعلام الغربي رفض أن يسميه هجوما إرهابيا وأطلق عليه هجوم مسلح.