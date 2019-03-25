إيطاليا: اليمين المتطرف يحقق نصرا في الانتخابات المحلية

أظهرت نتائج الانتخابات المحلية فوز ائتلاف من اليمين واليمين المتطرف بقيادة حزب الرابطة في بازيليكاتي، جنوبي إيطاليا، التي جرت أمس الأحد، والتي تعتبر الاختبار الأخير قبل الانتخابات الأوروبية في 26 أيار/ مايو المقبل.

وبحسب النتائج التي تشمل أكثر من 95% من المقاعد، نال مرشح الائتلاف اليميني الذي يضم أساسا الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني، وفورتسا إيطاليا، حزب سيلفيو برلوسكوني، 41.9% من الأصوات. ونالت الرابطة 19.2% متقدمة على فورتسا إيطاليا مع 8.9%.

وعلى المستوى الوطني تحكم الرابطة مع حركة 5 نجوم (المعارضة للمؤسسات)، في حين أن فورتسا إيطاليا والأحزاب الصغيرة في الائتلاف هي في صفوف المعارضة.

لكن على المستوى المحلي، في العديد من المدن والمناطق حافظ ائتلاف فورتسا إيطاليا - الرابطة على موقعه وفاز بست من الانتخابات الإقليمية الأخيرة السبع.

أما اليسار – الوسط، فيواجه صعوبات في كل أنحاء البلاد منذ هزيمته في الانتخابات التشريعية في آذار/ مارس 2018، حيث خسر المنطقة رغم تحقيقه نتائج جيدة (33.3%)، لكن الحزب الديموقراطي العضو في هذا الائتلاف وهو من ركائز اليسار الوسط في إيطاليا لم يحصل سوى 7.8% من الأصوات.

وتبقى حركة 5 نجوم مع 20.4% من الأصوات، وهي أول حزب في هذه المنطقة الجنوبية المهمشة، لكن هذه النتيجة سيئة مقارنة مع تلك التي حققت خلال الانتخابات التشريعية في 2018 مع 44% من الأصوات.

وتواصل حركة 5 نجوم تراجعها في الانتخابات المحلية المتعاقبة، كذلك في استطلاعات الرأي منذ وصولها إلى سدة الحكم ضمن حكومة وحدة مع الرابطة.

وقال ماتيو سالفيني، صباح اليوم الإثنين، "شكرا، زادت الرابطة أصواتها ثلاثة أضعاف خلال عام وفوز في بازيليكاتي أيضا". وأضاف "تحياتي لليسار والآن نغير أوروبا".

وأكد زعيم حركة 5 نجوم، لويجي دي مايو، أنه مسرور للنتيجة لأن هذه الحركة "أول قوة سياسية في بازيليكاتي. ويتحدث قسم كبير من الصحافة عن أصوات تراجعت إلى النصف خلال عام، لكن الحقيقة هي أننا هزمنا كل التحالفات".

والاختبار المقبل سيكون الانتخابات الأوروبية في 26 أيار/مايو المقبل. وفي الوقت الراهن تظهر استطلاعات الرأي على المستوى الوطني أن الرابطة ستكون في الطليعة مع 32% من الأصوات، تليها حركة 5 نجوم (22%) والحزب الديموقراطي (20%)، ثم فورتسا إيطاليا مع 10%.