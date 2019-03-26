تهديد كاذب بوجود قنابل في مباني بلديات ألمانية

عرب ٤٨ / أ ف ب

وصلت رسائل إلكترونية إلى السلطات الألمانية، تحمل تهديدا بـ"وجود" قنابل في عدّة مباني بلديات في ألمانيا، ويبدو أنها صادرة عن جهات يمينية متطرفة.

وقامت الشرطة في أعقاب هذا التهديد، بإخلاء مباني بلديات كل من كيمنتس واوغسبرغ، كايسرسلوتيرن، غوتينغين، نيونكيرشين، وريندسبرغ.

ومشط عناصر الشرطة المناطق المحيطة بتلك المباني بحثا عن أجسام مشبوهة، إلا أن السلطات في كل مدينة أعلنت لاحقا أنه لم يتم العثور على شيء.

وأثرت عمليات الإخلاء على حركة السير في بعض المناطق ومن بينها غوتنغين حيث تم تحويل السير بعيدا عن الشوارع المحيطة بمبنى البلدية. كما تم وقف خدمات بعض قطارات الترامواي والحافلات في أوغسبرغ.

ولا يزال مرسل التهديدات مجهولا، إلى أن التهديد ويأتي بعد أكثر من 100 رسائل إلكترونية تحمل تهديدات أرسلها على ما يبدو يمينيون متطرفون إلى محامين وسياسيين وصحافيين وحتى إلى نجوم موسيقى.

واحتوت بعض الرسائل الإلكترونية على تهديدات بقنابل وتهديدات بالقتل أو ادعى مرسلوها حيازتهم أسلحة وأسلحة بيولوجية، بحسب ما ذكر الإعلام الألماني.

وذكرت نيابة برلين التي نسقت التحقيق على مستوى البلاد، أنها تلقت بلاغات عن أكثر من 100 تهديد، إلا أنه لم يتم العثور على أية قنابل.