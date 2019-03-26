  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

واشنطن تختبر بنجاح منظومة اعتراض لصواريخ عابرة للقارات

تاريخ النشر: 26/03/2019 - 09:15

واشنطن تختبر بنجاح منظومة اعتراض لصواريخ عابرة للقارات
(أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات

قالت واشنطن إنها اختبرت، الإثنين، منظومة اعتراض صواريخ بالستية عابرة للقارات، كما أعلنت نجاح التجربة.

وقالت الوكالة الأميركية للدفاع المضادّ للصواريخ (أم دي إيه) في بيان إنّه خلال التجربة تم إطلاق صاروخين بالستيين عابرين للقارات بفارق ثوان بين الأول والثاني وقد تمكّنت المنظومة الاعتراضية من "أن تصيبهما بدقّة، تماماً كما كان مقرّراً لها أن تفعل".

وأوضح البيان أنّ الصاروخين "المعاديين" أطلقا من مركز للتجارب الصاروخية في جزر مارشال الواقعة على بعد 6500 كلم من الساحل الغربي للولايات المتحدة، في حين نصبت المنظومة الاعتراضية في قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا.

ونقل البيان عن مدير الوكالة، الجنرال صامويل غريفز، قوله إنّ "هذا الاختبار يظهر أنّ لدينا قوة ردع فعلية وجديرة بالثقة في مواجهة خطر حقيقي للغاية".

وبعدما أجرت كوريا الشمالية في 2006 تجربتها النووية الأولى، أعلنت في 2017 أنّها باتت تمتلك القدرة على وضع شحنة نووية داخل صاروخ بالستي عابر للقارات يمكنه بلوغ البرّ الأميركي.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#صواريخ بالستية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

استقالة 3 وزراء من حكومة ماي احتجاجا على "بريكست"
استقالة 3 وزراء من حكومة ماي احتجاجا على "بريكست"

2019-03-26

تركيزُ ترامب ينصبُّ على انتخابات 2020 بعد تراجُع تهديد التحقيقات
تركيزُ ترامب ينصبُّ على انتخابات 2020 بعد تراجُع تهديد التحقيقات

2019-03-25

تأشيرتان طارئتان لشقيقتين سعوديتين هاربتيْن من رجال عائلتهما
تأشيرتان طارئتان لشقيقتين سعوديتين هاربتيْن من رجال عائلتهما

2019-03-25

الأكثر قراءة

فصائل المقاومة: وقف لإطلاق النار بدأ الساعة العاشرة مساء

فصائل المقاومة: وقف لإطلاق النار بدأ الساعة العاشرة مساء

2019-03-25
سقوط قذيفة صاروخية على منزل في الشارون وعدة إصابات

سقوط قذيفة صاروخية على منزل في الشارون وعدة إصابات

2019-03-25
سجن النقب: منفذا عملية الطعن إصاباتهما خطيرة

سجن النقب: منفذا عملية الطعن إصاباتهما خطيرة

2019-03-25
أم الفحم: اتهام 4 أشخاص من عائلة واحدة بقتل ساهر محاميد

أم الفحم: اتهام 4 أشخاص من عائلة واحدة بقتل ساهر محاميد

2019-03-25
حالة الطقس: أجواء باردة مع تساقط أمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء باردة مع تساقط أمطار متفرقة

2019-03-25