الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل

أعلنت ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، فيدريكا موغريني، اليوم الأربعاء، رفض توةقيع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على قرار يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، مؤكدة موقف الاتحاد الرافض بالاعتراف بسيادة الاحتلال عليها.

وجاء ذلك في بيان صدر عنها بعد يومين من توقيع ترامب للقرار، حيث قالت موغريني إن "موقف الاتحاد بشأن وضع مرتفعات الجولان لم يتغير"، ما يعني أن دول الأعضاء الـ28 في الاتحاد ترفض سيادة الاحتلال على الجولان.

وأشارت بأن الاتحاد لا يعترف بسيادة الاحتلال على الجولان السوري، وفقًا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 و497.

ومساء الإثنين، وقع ترامب، في البيت الأبيض بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مرسوما يعترف بـ "سيادة" إسرائيل على الجولان المحتل.

وفي سياق متصل، يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، جلسة طارئة، وذلك إثر قرار الولايات المتّحدة الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتل، وتأتي الجلسة بطلب من سورية.