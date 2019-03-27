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روسيا تُكذِّب الادّعاءات: نتنياهو لم يطرح أية خطّة على بوتين

تاريخ النشر: 27/03/2019 - 16:05

روسيا تُكذِّب الادّعاءات: نتنياهو لم يطرح أية خطّة على بوتين
(أ ب)
عرب ٤٨

كذّب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ادعاءات الإعلام الإسرائيلي، بشأن عرض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خطة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحل الأزمة السورية، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح بيسكوف في تصريح للصحافيين أن نتنياهو لم يعرض أي خطة لحل الأزمة السورية على الرئيس بوتين خلال زيارته إلى موسكو الشهر الماضي، مضيفًا  أن على نتنياهو توضيح مقصده من هذه الادعاءات.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مسؤول رفيع، إن نتنياهو عرض خطة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، حول حل الأزمة السورية.

وادعى الإعلام الإسرائيلي أن خطة نتنياهو التي تنص على إخراج إيران من سورية، حظيت بقبول بوتين.

كما نقلت وسائل الإعلام عن المسؤول نفسه، أن نتنياهو عرض الخطة ذاتها على الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وكان رئيس "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، عاموس يدلين، والسفير الإسرائيلي السابق في موسكو والباحث في المعهد، تسفي ماغين، قد تناولا  في مقال نشراه يوم الأحد الماضي، اللقاء الأخير بين بوتين ونتنياهو، ونتائجه المحتملة وتبعات نتائج كهذه. 

وأشار يدلين وماغين فيما يتعلق بتسوية الأزمة، إلى أنه "ينبغي الأخذ بالحسبان وجود معارضة لتحسين العلاقات مع إسرائيل من جانب المؤسسة الأمنية الروسية، التي تتحدث بلغة مختلفة ومعادية أكثر لإسرائيل من الرئيس بوتين".

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#روسيا
#موسكو
#نتنياهو
#بوتين
#سورية

من عرب 48

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