  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

عقوبات أميركية على شركات عربية بحجة دعم الحرس الثوري الإيراني

تاريخ النشر: 27/03/2019 - 08:52

عقوبات أميركية على شركات عربية بحجة دعم الحرس الثوري الإيراني
(أ.ب.)
عرب ٤٨ /رويترز

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شبكة شركات وأشخاص في إيران وتركيا والإمارات، قالت إنها تساعد في جمع مليارات الدولارات لتمويل عمليات الحرس الثوري الإيراني.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، على قائمة سوداء 25 شخصا وكيانا، منهم شركات وهمية في الدول الثلاث، تعمل نيابة عن الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية لجمع أموال لأنشطتهما.

ومن بين المؤسسات المستهدفة بنوك ومؤسسات مالية أخرى، منها بنك أنصار وأطلس للصرافة وشركة أطلس الإيرانية.

وتندرج العقوبات في إطار حملة تشنها واشنطن لحمل طهران على التفاوض على اتفاق شامل لإنهاء برامجها النووية والصاروخية.

وقال الممثل الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك، للصحافيين: "نحن نكشف شبكة واسعة أسسها النظام الإيراني للتهرب من العقوبات الأميركية ... ونزيد بهذا التحرك اليوم ضغطنا على النظام الإيراني".

ووصف هوك بنك أنصار بأنه "مصرفي" الحرس الثوري وعملياته الخارجية التي يديرها فيلق القدس. وقال إن البنك دفع رواتب أعضاء الحرس الثوري وفيلق القدس والمقاتلين الإيرانيين في سورية.

وأضاف هوك: "لقد أسسوا شركات وهمية للوصول إلى النظام المالي الأميركي مباشرة"، مشيرا إلى أن طهران تشعر بوطأة العقوبات الأميركية، وأسست لذلك شبكة للبحث عن سبل للالتفاف على تلك القيود.

وذكر أن الشركات الوهمية التابعة لبنك الأنصار جمعت 800 مليون دولار خلال العام ونصف الماضيين، لشراء مركبات عسكرية وتمويل عمليات الحرس الثوري وفيلق القدس.

وأفاد هوك، بأن الولايات المتحدة فرضت بالإضافة إلى ذلك عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية "لدعمها للإرهاب"، وتقديمها الدعم اللوجيستي للحرس الثوري.

وذكر مسؤول أميركي، أن العقوبات لا علاقة لها بتصنيف وزارة الخارجية الأميركية لتلك المؤسسات منظمات إرهابية أجنبية. وأضاف هوك أنه جرى إدراج وزارة الدفاع على قائمة المنظمات الإرهابية عام 2007، لدورها في انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقال هوك للصحافيين بوزارة الخارجية: "نحن نوسع سلطاتنا في مواجهة وزارة الدفاع لدعمها للإرهاب".

وعاودت واشنطن فرض العقوبات على إيران بعد أن أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية، بهدف وقف مصادر التمويل الإيرانية خاصة من النفط.

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#إيران
#أميركا
#الاتفاق النووي
#عقوبات
#شركات عربية
#الحرس الثوري

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

البرلمان الأوروبي يدعو إلى الاعتذار على استعمار أفريقيا
البرلمان الأوروبي يدعو إلى الاعتذار على استعمار أفريقيا

2019-03-27

7 قتلى بينهم 4 أطفال في غارة جوية باليمن
7 قتلى بينهم 4 أطفال في غارة جوية باليمن

2019-03-27

مجلس الأمن يناقش اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل
مجلس الأمن يناقش اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل

2019-03-27

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع درجات الحرارة

حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع درجات الحرارة

2019-03-26
تعطيل الدراسة بـ

تعطيل الدراسة بـ"غلاف غزة" مع تواصل الغارات والقذائف

2019-03-26
بالونات حارقة وإصابات شرقي البريج وسط تقارير عن تثبيت التهدئة

بالونات حارقة وإصابات شرقي البريج وسط تقارير عن تثبيت التهدئة

2019-03-26
التباكي على الردع والتحضير لحرب رابعة على غزة

التباكي على الردع والتحضير لحرب رابعة على غزة

2019-03-26
مستعربون يختطفون 3 طلبة باقتحام جامعة بير زيت

مستعربون يختطفون 3 طلبة باقتحام جامعة بير زيت

2019-03-26