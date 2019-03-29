الأمم المتحدة: 24% من الفنزويليين بحاجة لمساعدات إنسانية

قال تقرير للأمم المتحدة إن نحو ربع سكان فنزويلا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وإن هناك ازدياد في سوء التغذية والأمراض.

وجاء في التقرير، الذي سلم إلى الرئيس نيكولاس مادورو، إن 24% من سكان فنزويلا، أي نحو 7 ملايين شخص، بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وحمّل مادورو المعارض خوان غوايدو والعقوبات الاقتصادية الأميركية المسؤولية عن الوضع في بلاده.

واستنادًا إلى التقرير الواقع في 45 صفحة والمتضمّن أرقامًا قدّمتها جامعات فنزويليّة، فإنّ أكثر من 94% من السكّان كانوا يعيشون في الفقر عام 2018، بينهم 60% يعيشون في فقر مدقع.

وانخفض استهلاك اللحوم والخضروات بين عامي 2014 و2017. كما انخفض استهلاك الحليب بنسبة 77%.

ويعاني نحو 3.7 ملايين شخص سوء التغذية الذي يُعدّ آفّة تُصيب 22% من الأطفال دون سنّ الخامسة، وفق الأمم المتحدة.

وهناك أمراض عاودت الظهور كالسلّ والدفتيريا والملاريا والتهاب الكبد الوبائي إيه، خصوصًا بسبب عدم توافر مياه الشّرب.

وذكّر التقرير بأنّ هناك زهاء خمسة آلاف شخص يُغادرون البلاد يوميًا، مشيرًا إلى أنّ أكثر من 3.4 ملايين شخص يعيشون كلاجئين أو مهاجرين في دول مجاورة.