بسبب العقوبات: الصين تتوقف عن استيراد النفط الإيراني

توقّفت الصين عن استيراد النفط الإيراني خلال وقت سابق من الشهر الجاري، بعد تعليق الولايات المتحدة إعفاءات لشراء خام طهران، أوردت صحيفة وفق ما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن رحيم زاري، أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية في برلمان إيران، قوله إن البلدان الثمانية الحاصلة على الإعفاءات توقفت عن استيراد النفط من إيران.

وأبلغ تجار في صناعة النفط الإيرانية، الصحيفة، أن الشركات الصينية توقفت اعتبارا من الشهر الجاري، عن شراء النفط من طهران، كما نقلت على لسان مصادر مطلعة على صناعة النفط الإيرانية، أن "الصين لديها مشاكل كافية مع الولايات المتحدة.. لا تريد أن تقدم لها سببا آخر للتصعيد".

ودخل في 2 أيار/ مايو الجاري، قرار أميركي يقضي بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني لبلدان تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

وتعيش إيران (القوة النفطية) في أوبك والعالم، حاليا، أبرز تحدياتها الجيوسياسية والاقتصادية منذ الاتفاق النووي 2015، ويتمثل في وقف كامل لصادراتها النفطية، مصدر الدخل الرئيس، بفعل العقوبات الأميركية.

وتراجع إنتاج إيران النفطي إلى متوسط 2.57 مليون برميل يوميا في أبريل/ نيسان الماضي، نزولا من 3.8 ملايين برميل يوميا على أساس سنوي، بحسب "أوبك".

وتعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، تليها الولايات المتحدة، بينما الهند تأتي ثالثا، واليابان رابعا، ثم كوريا الجنوبية خامسا.